2023-06-28 20:00:09 Hindistan’da bayram coşkusu
Yeni Delhi’de yaşayan Müslümanlar, bayram sebebiyle Cuma Camisi çevresinde vakit geçirdi.
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Yeni Delhi’de yaşayan Müslümanlar, bayram sebebiyle Cuma Camisi çevresinde vakit geçirdi.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde tarihi Jama Camii (Cuma Camisi) çevresinde toplanarak vakit geçirdi.
Gün batımı sırasında Cuma Camisi güzel görüntüler oluşturdu.
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