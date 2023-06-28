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Hindistan’da bayram coşkusu

2023-06-28 20:00:09
Hindistan’da bayram coşkusu

Yeni Delhi’de yaşayan Müslümanlar, bayram sebebiyle Cuma Camisi çevresinde vakit geçirdi.

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Foto - Hindistan’da bayram coşkusu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ilk gününde tarihi Jama Camii (Cuma Camisi) çevresinde toplanarak vakit geçirdi.

#2
Foto - Hindistan’da bayram coşkusu

Gün batımı sırasında Cuma Camisi güzel görüntüler oluşturdu.

#3
Foto - Hindistan’da bayram coşkusu

#4
Foto - Hindistan’da bayram coşkusu

#5
Foto - Hindistan’da bayram coşkusu

#6
Foto - Hindistan’da bayram coşkusu

#7
Foto - Hindistan’da bayram coşkusu

#8
Foto - Hindistan’da bayram coşkusu

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Foto - Hindistan’da bayram coşkusu

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