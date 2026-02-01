Hindistan sürüyle S-400 alırken Türkiye'ye küstah şart

Huckabe, İsrail ve Türkiye'nin ABD nezdinde “eşit müttefikler" olmadığını öne sürerek, "Burada bir eşitlik olduğunu, 'müttefik A, müttefik B' şeklinde düşünenler varsa, durum hiç de öyle değil." ifadelerine de yer verdi.