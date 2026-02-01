Hindistan sürüyle S-400 alırken Türkiye'ye küstah şart

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

Hindistan'ın çok sayıda S-400 savunma sistemi tedarikine ses çıkarmayan ABD, Türkiye'ye karşı tepki toplayan şartlar ileri sürmeye devam ediyor.

#1
ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını teslim alamayacağını ileri sürdü.

#2
Huckabee, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye'ye F-35 satılması sürecine değindi.

#3
F-35 satışının ABD Senatosu'nun onayından geçemeyeceğini öne süren Huckabee, "Ayrıca ABD yasalarına göre Türkiye, Rusya'dan aldığı ekipmanlarda büyük değişiklikler yapmadığı sürece F-35'leri alamayacak." iddiasında bulundu.

#4
Huckabe, İsrail ve Türkiye'nin ABD nezdinde “eşit müttefikler" olmadığını öne sürerek, "Burada bir eşitlik olduğunu, 'müttefik A, müttefik B' şeklinde düşünenler varsa, durum hiç de öyle değil." ifadelerine de yer verdi.

