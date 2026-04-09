Hidroksimetil furfural adlı bir bileşik... Balı kahvaltıda mutlaka böyle tüketin!

Bal yüksek ısıyla temas ettiğinde, içeriğinde HMF olarak bilinen hidroksimetil furfural adlı bir bileşik artış gösterebiliyor. Bu madde doğal olarak düşük seviyelerde bulunabilse de sıcaklık yükseldikçe miktarı da artıyor. Bu nedenle balı sürekli yüksek ısıyla buluşturmak, zamanla içeriğini değiştirebiliyor. Aynı anda balın bağışıklığı destekleyen doğal enzimleri de etkisini kaybedebiliyor. Yani bal hem besleyici gücünü yitiriyor hem de doğal antibakteriyel özelliğinden uzaklaşıyor.