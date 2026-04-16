Hicret yolu ve siyer kronolojisi… ‘Siyer Diorama Müzesi’ açılıyor
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in hayatı ve İslam tarihinin önemli dönüm noktalarının dioramalar aracılığıyla yeniden canlandırıldığı "Siyer Eğitim Merkezi Diorama Müzesi", yarın ziyaretçilere kapılarını açacak. Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, "Buraya gelen sadece bir maket görmüyor. Mekke'deki yerleşim düzenini, o dönemdeki pazarları, mezarlıkları ve önemli mekanları detaylı biçimde inceleyebiliyor. Özellikle hicret güzergâhı konusunda oldukça kapsamlı bir çalışma yapıldı" dedi.