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Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

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Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

Uzmanlar, kişisel bilgilerin sosyal medyada kontrolsüz paylaşılmasının kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve hedefli saldırılar gibi riskleri artırdığını belirterek kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı. Sosyal medya görünür, bilinir ve popüler olmanın önemli bir aracı olarak görülüyor. Teknoloji kullanımının yaygınlaşması ile birlikte her değerli ya da farklı an sosyal medyada içerik hâline gelebiliyor. Mezuniyet törenleri, tatil planları, aile fotoğrafları, özel gün kutlamaları, konum bilgileri hatta farkında olunmadan paylaşılan özel bilgiler dijital dünyada dolaşabiliyor.

#1
Foto - Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMAMASI GEREKEN İÇERİKLER KİŞİSEL OLARAK TANIMLANABİLİR BİLGİLER: Dolandırıcılar, dolandırmak için bir kimlik oluşturmak üzere bir araya getirebilecekleri küçük bilgi parçalarını ararlar. Bu bilgileri sizin adınıza kredi başvurusunda bulunmak veya çevrimiçi hesaplar açmak için kullanabilirler. Hesabınızı tamamen ele geçirmek için parolalarınızı veya akılda kalıcı sorularınızı kırmak için kullanabilirler. Doğum tarihiniz gibi özel bilgiler gizli tutulmalıdır.

#2
Foto - Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

SEYAHAT PLANLARI: Yaklaşan bir tatil için heyecanlı olduğunuzu belirten bir fotoğraf veya güncelleme yayımlamak kulağa oldukça zararsız gelebilir. Ancak bu, hesabınızı izleyen birine mülkünüzün o süre zarfında gözetimsiz bırakılacağı anlamına gelebilir. Tatil fotoğraflarını eve döndükten sonra yayımlamak çok daha iyidir.

#3
Foto - Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

KONUM VERİLERİ: Konum verilerinizi mümkün olduğunca gizli tutun. Bazı sosyal medya platformları, paylaşımların konumunu otomatik olarak etiketleyebilir. Aile etkinliklerini veya arkadaşlarınızın konumlarını paylaşmak, sizin veya onların nerede yaşadığını, çalıştığını veya zaman geçirdiğini istemeden gösterebilir.

#4
Foto - Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

İŞ YERİ BİLGİLERİ VE HASSAS KURUMSAL İÇERİKLER: Hesabınız kilitli olsa bile sosyal medya doğası gereği kamuya açıktır. Bu nedenle ayrıcalıklı bilgilerin paylaşılacağı bir yer değildir. Eğer konu iş yerinizle ilgiliyse paylaşmamanız daha da önemlidir. Paylaşacağınız bilgiler şirket güvenliğini riske atabilir, sosyal mühendislik saldırılarına kapı açabilir.

#5
Foto - Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

FİNANSAL DETAYLAR: Finansal bilgilerinizi gizli tutmalısınız. Kredi veya banka kartı bilgilerinizi paylaşmayın. Görüntü çok bulanık veya görülemeyecek kadar uzakta görünse bile dolandırıcılara bu görüntüyü ele geçirme ve hesabınızdaki diğer kişisel bilgilerle birleştirerek kimlik dolandırıcılığı yapma şansı vermek için yeterli olabilir.

#6
Foto - Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

ÇOCUKLARINIZIN VE YAKINLARINIZIN OKUL BİLGİLERİ, FOTOĞRAFLARI: Kötü niyetli kişilerin hedefi hâline gelebilir. Çocukların dijital ayak izi erken yaşta oluşur.

#7
Foto - Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

AİLE VE ARKADAŞLARIN KİŞİSEL BİLGİLERİ: Sosyal medyada paylaşılan bilgiler genellikle kalıcıdır ve herkes kişisel bilgilerinin veya hayatlarındaki ayrıntıların çevrimiçi olarak paylaşılmasından rahatsız olabilir. Ayrıca arkadaşlarınızın ve ailenizin çevrimiçi ortamda dolandırılması riskini almak istemezsiniz. Bu nedenle onların kişisel bilgilerini kendi kişisel bilgileriniz gibi kilit altında tutun.

#8
Foto - Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

KİŞİSEL BELGELERİNİZİN FOTOĞRAFLARI: Uçak bileti, sağlık raporu, sınav giriş belgesi gibi üzerlerinde yer alan barkod, QR kod gibi detaylar kötüye kullanılabilir.

#9
Foto - Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

PAYLAŞMADAN ÖNCE KONTROL EDİN: Sosyal medya hesaplarınızın gizlilik ayarlarını düzenli olarak gözden geçirin. Paylaşımlarınızı kimlerin görebildiğini kontrol edin. Eski paylaşımlarınızı da zaman zaman gözden geçirerek artık kamuya açık olmasını istemediğiniz bilgileri kaldırabilirsiniz.

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