Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILMAMASI GEREKEN İÇERİKLER KİŞİSEL OLARAK TANIMLANABİLİR BİLGİLER: Dolandırıcılar, dolandırmak için bir kimlik oluşturmak üzere bir araya getirebilecekleri küçük bilgi parçalarını ararlar. Bu bilgileri sizin adınıza kredi başvurusunda bulunmak veya çevrimiçi hesaplar açmak için kullanabilirler. Hesabınızı tamamen ele geçirmek için parolalarınızı veya akılda kalıcı sorularınızı kırmak için kullanabilirler. Doğum tarihiniz gibi özel bilgiler gizli tutulmalıdır.