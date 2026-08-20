Bilinçsiz sosyal medya kullanımı dolandırıcılara yarıyor! Paylaşmadan önce bir değil, iki kere düşünün!
Uzmanlar, kişisel bilgilerin sosyal medyada kontrolsüz paylaşılmasının kimlik hırsızlığı, dolandırıcılık ve hedefli saldırılar gibi riskleri artırdığını belirterek kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı. Sosyal medya görünür, bilinir ve popüler olmanın önemli bir aracı olarak görülüyor. Teknoloji kullanımının yaygınlaşması ile birlikte her değerli ya da farklı an sosyal medyada içerik hâline gelebiliyor. Mezuniyet törenleri, tatil planları, aile fotoğrafları, özel gün kutlamaları, konum bilgileri hatta farkında olunmadan paylaşılan özel bilgiler dijital dünyada dolaşabiliyor.