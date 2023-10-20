2023-10-20 10:59:15 Hiç kimse bunu beklemiyordu! Merkez Bankası tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! Herkes şaşkın
TCMB, 2023 Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Ekim ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar kuru tahmini 30,05 liraya gerilerken, enflasyon tahmini ise yüzde 68,01'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşti.