  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O bölgelerden tarih fışkıracak! Görenleri şok etti: Herkes şaşkın... Ülkeye büyük katkı...

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! İsrail’in son kahpeliği bakın ne oldu! Vay alçaklar vay

Siz mandalina kabuklarını çöpe mi atıyorsunuz yoksa? Bakın ne oluyor! Akılalmaz olay

Böyle rezalet görülmedi! Bırakın artık şu timsah gözyaşlarını be! Sizde hiç mi utanma yok

Türkiye'den tarihe geçecek petrol hamlesi! Işık göründü

Sivas'ta intihar! 14 yaşındaki kız çocuğu uçurumdan atladı! Kolundaki yazı görenleri şok etti

Helal olsun sana Benzema! O sözleri büyük takdir topladı! Sen var ya, adamın dibisin

Bu alçaklar iyiden iyiye azdı! Demek ki neymiş: Terbiye edilmiş köpekler sahiplerine hırlamazlarmış

Uğur Dündar tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi! İsrail’le ilgili sözleri duyanları şok etti

Rusya’yı yakan UEFA, İsrail’e dokunamadı! Olmaz olsun senin gibi bir futbol kuruluşu… İki yüzlü UEFA
Ekonomi
5
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Merkez Bankası tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! Herkes şaşkın

2023-10-20 10:59:15
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Merkez Bankası tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! Herkes şaşkın

TCMB, 2023 Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Ekim ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu dolar kuru tahmini 30,05 liraya gerilerken, enflasyon tahmini ise yüzde 68,01'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı.  Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşti.

#1
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Merkez Bankası tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! Herkes şaşkın

2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 ihtimalle yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,03 ihtimalle yüzde 43,00 - 48,99 aralığında, yüzde 18,77 ihtimalle ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.  Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,92’sinin beklentilerinin yüzde 43,00 - 48,99 aralığında, yüzde 15,38’inin beklentilerinin yüzde 49,00 - 54,99 aralığında olduğu gözlendi.

#2
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Merkez Bankası tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! Herkes şaşkın

2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41,66 ihtimalle yüzde 19,00 - 24,99 aralığında, yüzde 30,31 ihtimalle yüzde 25,00 - 30,99 aralığında, yüzde 16,52 ihtimalle ise yüzde 31,00 - 36,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,87‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 - 24,99 aralığında, yüzde 35,48‘inin beklentilerinin yüzde 25,00 - 30,99 aralığında, yüzde 17,74‘ünün beklentilerinin yüzde 31,00 - 36,99 aralığında olduğu gözlendi.

#3
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Merkez Bankası tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! Herkes şaşkın

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30,00 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 olarak gerçekleşmiştir.

#4
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Merkez Bankası tüm Türkiye’ye az önce duyurdu! Herkes şaşkın

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37,26 TL iken, bu anket döneminde 38,64 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

Festival alanındaki katliamı İsrail askerleri yaptı!
Gündem

Festival alanındaki katliamı İsrail askerleri yaptı!

Yeni çıkan ses kayıtlarında, Supernova Festivali'ndekilerin Hamas tarafından değil İsrail'in rastgele ateş açması sonucu öldükleri ileri sür..
İsrail'e kötü haber: İnceleme altına alındı
Gündem

İsrail'e kötü haber: İnceleme altına alındı

Moody's'ten yapılan açıklamada, daha önce not görünümünün "durağan" olduğu, İsrail-Filistin arasında yaşanan "beklenmedik ve şiddetli" çatış..
Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!
Gündem

Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı Sunak'tan skandal Filistin açıklaması!

Netenyahu'nun elleri cebinde karşıladığı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Suudi Arabistan’ı ziyaret etti.
Hamas korkusu Fransa'ya bunu da yaptırdı!
Dünya

Hamas korkusu Fransa'ya bunu da yaptırdı!

Fransa’da Hamas korkusu akıllara durgunluk veren bir yaptırıma sebep oldu.
Duyarlı Müslüman buradan su almaz! Starbucks'tan skandal Filistin adımı
Gündem

Duyarlı Müslüman buradan su almaz! Starbucks'tan skandal Filistin adımı

ABD'li kahve zinciri Starbucks, attığı skandal Filistin karşıtı adımla tepkileri üzerine çekti.
Barbar İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı!
Gündem

Barbar İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı!

İsrail, Filistin'e yönelik alçak saldırıları sonrası 'güvenlik endişesi' duydukları gerekçesiyle büyükelçi dahil olmak üzere tüm diplomatlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23