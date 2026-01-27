  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev markadan korkutan hata! Yarım milyon araç trafikten çekiliyor: Geri vites felaket getirebilir ABD ve İsrail’e ayarın kralını verdiler: Kendimizi sonuna kadar savunacağız Türkiye 'Şahin'i o ülkeye konuşlandırdı! İHA'ların canına okuyacak Bütün dünya bu gelişmeyi konuşuyor! İran’dan gelen son haber korkunç Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Müslümanları çıldırtan adım! Yazık, gerçekten yazık Şark Fatihi’nin sır dolu hayatı! Kazım Karabekir Paşa tam 11 yıl köşkünde neden inzivaya çekildi? Hiç kimse bunu beklemiyordu! Köfteci Yusuf’tan dikkat çeken karar Türkiye'yi ipten alacak plan ortaya çıktı! Sessiz sedasız taşınıyor Tencere yuvarlandı kapağını buldu! 28 Şubatçı Ertuğrul Özkök, malum kanalda işe başladı Büyük soru işaretleri var! Enerjide umutlar SMR’lere bağlı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Hiç kimse bunu beklemiyordu! Köfteci Yusuf’tan dikkat çeken karar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç kimse bunu beklemiyordu! Köfteci Yusuf’tan dikkat çeken karar

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu, 2026 yılının ilk büyük ithal et sözleşmesini Türkiye’nin dev restoran zinciri Köfteci Yusuf ile imzaladığını duyurdu.

1
#1
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Köfteci Yusuf’tan dikkat çeken karar

Anlaşma kapsamında, Güney Amerika’dan ithal edilen karkas etin kilogramı 510 TL’den firmaya satılacak; Köfteci Yusuf ise bu etten elde ettiği kıymayı 750 TL’den tüketiciye sunacak. Geçtiğimiz yıla oranla karkas et satış fiyatına yapılan yaklaşık yüzde 25’lik zam, piyasadaki et fiyatlarının geleceğine dair önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

#2
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Köfteci Yusuf’tan dikkat çeken karar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinden binlerce tonluk ithal et alımına devam ederken, etlerin yurt içi piyasalarda dolaşıma sokulması için firmalarla sözleşmeler imzalamaya devam ediyor. 2026 yılının ilk sözleşmesini, Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf ile imzalayan Et ve Süt Kurumu, Güney Amerika’dan ithal ettiği sığırlardan elde edilen karkas etin kilogramını KDV dahil 510 TL'den Köfteci Yusuf'a satacak.

#3
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Köfteci Yusuf’tan dikkat çeken karar

Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre Köfteci Yusuf, sözleşme kapsamında Et ve Süt Kurumu'ndan 510 TL'ye satın alacağı karkas etten elde edeceği kıymayı 750 TL'ye, kuşbaşı eti ise 850 TL'ye satacak.

#4
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Köfteci Yusuf’tan dikkat çeken karar

Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde et fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından Uruguay'dan 4'ncü sınıf kasaplık hayvan ithal etme kararı almıştı.

#5
Foto - Hiç kimse bunu beklemiyordu! Köfteci Yusuf’tan dikkat çeken karar

Köfteci Yusuf'a geçtiğimiz yıl Et ve Süt Kurumu tarafından kilogramı 410 TL'den satılan karkas etlerin bu yıl 510 TL'ye verilmesi, ithal karkas et satış fiyatında yaklaşık yüzde 25’lik bir zam anlamına geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sinan

Vah memleketim vah Uruguay dan et yazıklar olsun memleketi dışa bağımlı hale getirenlere.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu
Dünya

Gazze'de sıcak gelişme! Trump dünyaya duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı
Gündem

Nato’dan Avrupa’ya Ankara ayarı! AB’ye hizaya gel uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupa’nın sırtını ABD’ye yaslayıp keyif çattığı dönemin kapandığını ilan etti. “Güvenliğin faturasını artık siz..
Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!
Gündem

Rusya da Terk Etti: Kamışlı Havalimanı’nda Panik!

Yıllarca "stratejik ortaklık" masallarıyla uyutulan, ancak her fırsatta efendileri tarafından bir paçavra gibi kenara atılan SDG maskeli ter..
Skandal video! Samsun’da polise küfür edip "Hadi bulun beni" dedi, sonra bakın ne oldu
Gündem

Skandal video! Samsun’da polise küfür edip “Hadi bulun beni” dedi, sonra bakın ne oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde sosyal medya hesabından polisi hedef alarak küfür içerikli video paylaşan ve "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi..
Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"
Gündem

Küfürbazın Yeni Adresi Şaşırtmadı: Devletine Dil Uzatan Hüseyin Günay, Halk TV'ye "Kapağı Attı!"

Beyaz Saray bahçesinde ay yıldızlı pasaportunu cebinde taşıdığını unutup, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve devletin ali menfaatle..
Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan çok önemli çağrı: Dünya gündemi Gazze'yi unutturmamalı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23