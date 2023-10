Her ligi takip ettiklerini söyleyen Montella, "Her ligi takip ediyoruz. Fiziksel ve mental olarak en hazır olan oyuncuları milli takıma almak istiyoruz. Hem Süper Lig'i hem de her ligi takip ediyoruz. İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da alt kategorileri dahi inceliyoruz, izliyoruz" şeklinde konuştu. 2 TÜRK HOCA BELLİ OLDU Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin ile bu konuda bir görüşme gerçekleştirildi.