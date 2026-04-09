Hiç hesapta olmayan bu ağrıyı anjiyografik yöntem ile yok edin! Uzmanlar şiddetle tavsiye ediyor...
Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tümay Bekci, kronik topuk dikeni hastalarında uygulanan anjiyografik yöntemle iltihabın doğrudan hedef alınarak ağrının belirgin şekilde azaltıldığını belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, topuk ağrısı, özellikle uzun süre ayakta kalan kişilerde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren yaygın sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. İstirahat, tabanlık, iğne ve fizik tedavi gibi yöntemlere rağmen geçmeyen topuk dikeni vakalarında yeni bir tedavi yaklaşımı hastalara umut oluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tümay Bekci, topuk dikeninin, ayak tabanında yer alan ve topuk kemiğine yapışan bağ dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıktığını aktardı.
Travma, aşırı yüklenme ve uzun süre ayakta kalma gibi faktörlerin süreci tetiklediğine değinen Bekci, tedavi edilmediğinde ise hastalığın kronikleşebildiğini ifade etti.
Kronikleşen vakalarda kortizon enjeksiyonları, iğne tedavileri ve radyofrekans gibi yöntemlerin zamanla etkisini kaybedebileceğini belirten Bekci, şunları kaydetti:
"Bu hasta grubunda farklı bir yaklaşım geliştirdik. Yeni yöntem, özellikle uzun süredir ağrı çeken ve bilinen tedavilere yanıt vermeyen hastalar için önemli bir seçenek sunuyor. Tedavinin uygulanabileceği doğru hasta seçimiyle yüksek başarı elde ediyoruz."
Bekci, kronik topuk dikeninin uzun süre tedavi edilmediğinde hayat kalitesini ciddi şekilde düşürebileceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu noktada, iltihabın doğrudan hedef alındığı anjiyografik bir yöntem geliştirdik. Bacak atardamarından ilerleyerek topuk bölgesindeki hedef damarlara ulaşıyor ve iltihap kurutucu ilacı doğrudan sorunlu alana veriyoruz.
İşlem öncesi MR ve anjiyografiyle iltihabı net şekilde görebiliyoruz.
Tedavi sonrası hastalarımızda ağrı düzeyinin 7-8'lerden 1-2 seviyelerine düştüğünü gözlemledik ve takiplerimizde nüksle karşılaşmadık. Topuk ağrısı hafife alınmaması gerekir. Ağrı uzun süre devam ediyorsa mutlaka uzman değerlendirmesi yapılmalı. Kişiye uygun tedavi planı belirlenmesini öneriyoruz."
