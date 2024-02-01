  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uygulayın görün dedi ve: Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den Arda Güler yanıtı şok edecek!

İngiltere’yi sallayacak demişti! Ve Hatay’a yolcu ettiklerini duyurdular! Acun bu sefer tam tersini yaptı…

Türkiye'nin yeni projesi MAIN tüm dünyayı ayağa kaldıracak! Müthiş gelişmeyi duyurdular...

Erzincan’da kaynar su yere düşmeden buz oldu

Galatasaray'ın itici gücü Zaha öyle bir şey yaptı ki... 'Okan Buruk'u resmen ipten aldı' diyerek duyurdular

Gezeravcı'ya Kapadokya'dan soru: Heykeller uzaydan görünüyor mu?

Türkiye'nin yeni silahı ZAHA tüm dünyayı tedirgin etti! 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Bu yöntemi mutlaka deneyin! Peteklerin üzerine limon kabuğu koyduğunuzda bakın ne oluyor?

Ata tohumlar, Atakum’dan geleceğe taşınıyor
Spor
19
Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

2024-02-01 14:33:36
Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’de son haftalarda suskun kalan ve bu konuda eleştirilen yıldız isim, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın oyun planında kilit rol üstleniyor. Tecrübeli oyuncunun, skor katkısının yanında, takım arkadaşlarına alan yaratıyor, orta sahaya gelip top alıyor. Öte yandan Kartal, orta saha için kararını verdi. İşte detaylar...

#1
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Fenerbahçe’de son haftalardaki performansıyla eleştirilen Edin Dzeko’nun, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın oyun planında kritik rol üstlendiği öğrenildi.

#2
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Süper Lig’de 7-1 kazanılan Konyaspor mücadelesinde hat-trick yapan yıldız forvet, ardından 4 karşılaşmada skor katkısı veremedi.

#3
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Ancak İsmail Kartal, MKE Ankaragücü maçından sonra oyunusuna yapılan eleştiriler konusunda adeta kalkan olmuş, “Dzeko, 2-3 haftadır durağan gözüküyor ama savunmaya yardım eden, bağlantılar yapan bir durumda” ifadelerini kullanmıştı.

#4
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Sezon başından itibaren rakibe baskı yapıp, kaybedilen topu hemen almak isteyen Fenerbahçe’nin bu sisteminde Edin Dzeko önemli bir faktör.

#5
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Çünkü tecrübeli forvet sadece gol atmıyor, rakip defansı zorlayarak ileri uçta görev yapan

#6
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

arkadaşlarına boş alan yaratıyor, baskıya yardım ediyor, orta sahaya gelerek pas trafiğine de katılıyor.

#7
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Bu yüzden Dzeko’nun skor ürütememesini dert etmeyen İsmail Kartal’ın kaptandan çok memnun olduğu öğrenildi.

#8
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Eleştirilere rağmen Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig’de Mame Thiam ve Mauro Icardi ile gol krallığı için yarışıyor ve 16 golle zirvede bulunuyor.

#9
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Tecrübeli forvet ayrıca ligde 2 de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de 6 maçta şans bulan Dzeko, Avrupa’da ise dört kez ağları havalandırdı.

#10
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Teknik Direktör İsmail Kartal, Fred’in sakatlığının sürmesi, Bartuğ ve Crespo’nun da kiralanmasının ardından Krunic-İsmail Yüksek ikilisi ile devam edecek.

#11
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Milan’dan, sarı-lacivertli takıma gelen ve bulduğu şansı iyi değerlendiren Krunic’in, Kartal’ın en güvendiği isimlerden biri olduğu öğrenildi.

#12
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Teknik Direktör İsmail Kartal, pazar günkü MKE Ankaragücü maçının ardından “Dördüncü transferimiz forvete olabilir.

#13
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Yerli bir golcü arıyoruz” ifadelerini kullanmasının ardından yönetim arayışlarını hızlandırırken listenin ilk sırasında Serdar Dursun’un yer aldığı öğrenildi.

#14
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

İki sezonluk Fenerbahçe macerasından sonra yaz döneminde Fatih Karagümrük’ün yolunu tutan tecrübeli golcünün geri dönmeye sıcak baktığı anlaşmada son pürüzlerin kaldığı bildirildi.

#15
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Bu sezon Karagümrük’te 21 maçta 726 dakika şans bulan Dursun, 3 gol atarken, beklenen performansı ortaya koyamamıştı.

#16
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

#17
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

#18
Foto - Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…

Daha neyin kriminalize edilmesinden bahsediyorsun vicdansız? Nihayet Osman Kavala itiraf etti!
Gündem

Daha neyin kriminalize edilmesinden bahsediyorsun vicdansız? Nihayet Osman Kavala itiraf etti!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Nihayet Kavala itiraf etti!" başlıklı yazısı...
İsrail'e savaşmaya gelen Çinli kadın hayatının şokunu yaşadı... Şimdi bin pişman
Dünya

İsrail'e savaşmaya gelen Çinli kadın hayatının şokunu yaşadı... Şimdi bin pişman

Çin'den kalkıp terör ordusu İsrail saflarına katılmak için kilometrelerce yol gelen ve orduya katılan kadın, İsrailli erkeklerin tecavüzüne ..
CHP TikTok fenomenini aday gösterdi İzmir karıştı!
Siyaset

CHP TikTok fenomenini aday gösterdi İzmir karıştı!

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Cemil Tugay olması kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Yine İzmir'de bir aday krizi yaş..
ABD’nin Ortadoğu analizi dünyayı salladı! Bomba Türkiye itirafı
Gündem

ABD’nin Ortadoğu analizi dünyayı salladı! Bomba Türkiye itirafı

ABD basınının yayınladığı Ortadoğu analizinde, bölgenin Türkiye önderliğinde kalkınabileceği ifade edildi.
Putin’e tutuklama kararı! Emir en yakınından geldi!
Dünya

Putin’e tutuklama kararı! Emir en yakınından geldi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına adım atması durumunda tutuklanacak.

Gezeravcı dönüyor: Uzayda son saatler!
Gündem

Gezeravcı dönüyor: Uzayda son saatler!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay serüveninde son saatlere gelindi. Gezeravcı, 2 Şubat'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23