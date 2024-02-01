2024-02-01 14:33:36 Hiç beklemiyorlardı: Bugün değiştireceğiz demişti: Kavgaya başladılar: Süper Lig’i uçuracak ikili: Detaylar ortaya geldi…
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe’de son haftalarda suskun kalan ve bu konuda eleştirilen yıldız isim, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın oyun planında kilit rol üstleniyor. Tecrübeli oyuncunun, skor katkısının yanında, takım arkadaşlarına alan yaratıyor, orta sahaya gelip top alıyor. Öte yandan Kartal, orta saha için kararını verdi. İşte detaylar...