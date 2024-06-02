Hibrit mi, elektrikli mi? Kim haklı çıkacak?

Toyota, elektrikli araçlara tamamen geçiş yapmak yerine, hibrit araçlara yatırım yapma kararı aldı. Bu kararın arkasında birkaç sebep yatıyor. Öncelikle, batarya tedariği hala büyük bir sorun. Batarya fiyatları son yıllarda düşmüş olsa da, hâlâ tam anlamıyla makul seviyelerde değil. Çin, batarya üretiminde büyük bir avantaj sahibi. Ancak, bu tedarik zincirine bağımlı olmak da büyük riskler taşıyor. Örneğin, 2010 yılında Çin’in Japonya’ya karşı uyguladığı nadir toprak mineralleri ambargosu, bu tür bağımlılıkların ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi.