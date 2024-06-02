Hibrit mi, elektrikli mi? Kim haklı çıkacak?

Hibrit araçlar, elektrikli ve benzinli motorları bir arada kullanarak, geçiş sürecinde bir köprü görevi görebilir. Daha küçük bataryalar kullanarak, aynı miktarda batarya malzemesiyle daha fazla araç üretmek mümkün. Ayrıca, hibrit araçlar, tamamen elektrikli araçlara geçişte bazı avantajlar sunuyor. Petrol şirketleri de hibrit araçları destekleyebilir çünkü bu araçlar sonuçta hala bir miktar fosil yakıt kullanıyor. Ancak, hibrit araçlar enerji verimliliği açısından tam elektrikli araçlar kadar etkili değil. Yani, uzun vadede tamamen elektrikli araçların yerini alması pek mümkün görünmüyor.