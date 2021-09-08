2021-09-08 11:45:32 Hezimete uğrayan Milli Takım ve Şenol Güneş'e ağır sözler!
GİRİŞ 08.09.2021 11:03GÜNCELLEME 08.09.2021 11:06 AMilli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup oldu. Spor yazarları bu maç hakkında değerlendirmeler yaptı. Ali Ece: 0 plan, 0 strateji, 0 oyun! Hollanda’dan, Hollanda’da herkes gol yiyebilir ama daha 1 dakika bile dolmadan Memphis ve Klaassen’in altıpasımız içinde o kadar kolay paslaşmasını engelleyememek maça taktiksel açıdan hiç hazırlanamadığımızın kanıtı. Hollanda’nın başında zamanında Mourinho’nun İngiltere Premier Lig’de çalışmış en kötü hoca olarak betimlediği Frank de Boer yok artık! Van Gaal takımına karşı maçın başında bu kadar geriye yaslanılmaz. Hele hele Klaassen-Memphis gibi rakip savunma arkasına ortadan sızma işini çok iyi yapan bir ikili karşısında kademe anlayışsızlığıyla bu kadar zayıf şekilde maça hiç başlanmaz. Milli Takımımız’ın Hollanda’daki takım performansı o kadar kötüydü ki Çağlar bile üçüncü gol öncesindeki penaltı pozisyonunda Premier Lig’de sergilediği müdahale kalitesinin yarısını bile sergileyemedi. Zaten en büyük sorunumuz da bu: EURO 2020’den beri Milli Takım formasıyla neredeyse tüm oyuncularımızın performansı kulüp formalarıyla sergiledikleri performansın çok gerisinde. Cengiz Marsilya’da, Çalhanoğlu Milan ve Inter’de, Orkun Feyenoord’da, Burak Lille’de çizili oyun kurma, gol pozisyonu oluşturma, hücumdan savunmaya geçiş ve bunlar gibi modern futbolun olmazsa olmaz taktiksel planlarına göre oynatılıyorlar. Milli Takımımız’da ise Norveç deplasmanından beri sanki önceden çalışılmış hiçbir oyun planı, stratejisi uygulanmıyormuş, gibi. (Fanatik)