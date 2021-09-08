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Spor
7
Hezimete uğrayan Milli Takım ve Şenol Güneş'e ağır sözler!

2021-09-08 11:45:32
Hezimete uğrayan Milli Takım ve Şenol Güneş'e ağır sözler!

GİRİŞ 08.09.2021 11:03GÜNCELLEME 08.09.2021 11:06 AMilli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1'lik skorla mağlup oldu. Spor yazarları bu maç hakkında değerlendirmeler yaptı. Ali Ece: 0 plan, 0 strateji, 0 oyun! Hollanda’dan, Hollanda’da herkes gol yiyebilir ama daha 1 dakika bile dolmadan Memphis ve Klaassen’in altıpasımız içinde o kadar kolay paslaşmasını engelleyememek maça taktiksel açıdan hiç hazırlanamadığımızın kanıtı. Hollanda’nın başında zamanında Mourinho’nun İngiltere Premier Lig’de çalışmış en kötü hoca olarak betimlediği Frank de Boer yok artık! Van Gaal takımına karşı maçın başında bu kadar geriye yaslanılmaz. Hele hele Klaassen-Memphis gibi rakip savunma arkasına ortadan sızma işini çok iyi yapan bir ikili karşısında kademe anlayışsızlığıyla bu kadar zayıf şekilde maça hiç başlanmaz. Milli Takımımız’ın Hollanda’daki takım performansı o kadar kötüydü ki Çağlar bile üçüncü gol öncesindeki penaltı pozisyonunda Premier Lig’de sergilediği müdahale kalitesinin yarısını bile sergileyemedi. Zaten en büyük sorunumuz da bu: EURO 2020’den beri Milli Takım formasıyla neredeyse tüm oyuncularımızın performansı kulüp formalarıyla sergiledikleri performansın çok gerisinde. Cengiz Marsilya’da, Çalhanoğlu Milan ve Inter’de, Orkun Feyenoord’da, Burak Lille’de çizili oyun kurma, gol pozisyonu oluşturma, hücumdan savunmaya geçiş ve bunlar gibi modern futbolun olmazsa olmaz taktiksel planlarına göre oynatılıyorlar. Milli Takımımız’da ise Norveç deplasmanından beri sanki önceden çalışılmış hiçbir oyun planı, stratejisi uygulanmıyormuş, gibi. (Fanatik)

#1
Foto - Uğur Meleke: Güneş’e teşekkür etme zamanı Şenol hocanın bu jenerasyonu ileri taşıyabileceğine inanmıyorum. Bugün gerçekten çok üzgünüz. Üzüntümüzün sebebi Hollanda’ya yenilmek değil. Böyle yenilmek... Sadece Hollanda’ya böyle yenilmek de değil, son iki yılda (2020 ve 2021’de) oynadığımız 15 resmi müsabakada yalnızca 4 kez kazanmamız. Mart 2021’deki aldığımız Hollanda-Norveç galibiyetleri dışında sevinecek hiçbir şey bulamıyoruz doğrusu iki yıldır. ORTADA BiR EKiP YOK! Maalesef Şenol Güneş ve ekibi diye bir cümle kuramıyoruz. Çünkü ortada bir ekip göremiyoruz. Şenol Hoca milli kadroyu aylardır kapalı devre bir kulüp hüviyetine çevirdi. Sürekli aynı oyuncular oynuyor, rekabet yok, yeni isim yok. Büyük maçları daha santrada kaybediyoruz, nispeten kolay gözüken maçların da sonunu getiremiyoruz! Karadağ maçına neden (23 yerine) 22 kişiyle çıktık? YENiLiK ZAMANI GELDi Futbol saha dışında kurgulanan, saha içinde uygulanan bir oyun. Sahada kurgunun oranını ne kadar yükseltir, doğaçlamanın oranını ne kadar düşürürseniz sürdürülebilir başarı şansı o kadar artıyor. Bizim son 2 yılda bir kurgumuz yok, sonuçlarımızı tamamen günlük performanslar belirliyor. Ben Şenol Güneş’in bu yetenekli jenerasyonumuzu ileriye taşıyabileceğine inanmıyorum. Kendisinin de inandığından şüpheliyim. Futbol tarihimize adını altın harflerle yazdırmış Sayın Güneş’e hizmetleri için teşekkür edip, bir yenilik yapma zamanı geldi bence. (Hürriyet)

Uğur Meleke: Güneş’e teşekkür etme zamanı Şenol hocanın bu jenerasyonu ileri taşıyabileceğine inanmıyorum. Bugün gerçekten çok üzgünüz. Üzüntümüzün sebebi Hollanda’ya yenilmek değil. Böyle yenilmek... Sadece Hollanda’ya böyle yenilmek de değil, son iki yılda (2020 ve 2021’de) oynadığımız 15 resmi müsabakada yalnızca 4 kez kazanmamız. Mart 2021’deki aldığımız Hollanda-Norveç galibiyetleri dışında sevinecek hiçbir şey bulamıyoruz doğrusu iki yıldır. ORTADA BiR EKiP YOK! Maalesef Şenol Güneş ve ekibi diye bir cümle kuramıyoruz. Çünkü ortada bir ekip göremiyoruz. Şenol Hoca milli kadroyu aylardır kapalı devre bir kulüp hüviyetine çevirdi. Sürekli aynı oyuncular oynuyor, rekabet yok, yeni isim yok. Büyük maçları daha santrada kaybediyoruz, nispeten kolay gözüken maçların da sonunu getiremiyoruz! Karadağ maçına neden (23 yerine) 22 kişiyle çıktık? YENiLiK ZAMANI GELDi Futbol saha dışında kurgulanan, saha içinde uygulanan bir oyun. Sahada kurgunun oranını ne kadar yükseltir, doğaçlamanın oranını ne kadar düşürürseniz sürdürülebilir başarı şansı o kadar artıyor. Bizim son 2 yılda bir kurgumuz yok, sonuçlarımızı tamamen günlük performanslar belirliyor. Ben Şenol Güneş’in bu yetenekli jenerasyonumuzu ileriye taşıyabileceğine inanmıyorum. Kendisinin de inandığından şüpheliyim. Futbol tarihimize adını altın harflerle yazdırmış Sayın Güneş’e hizmetleri için teşekkür edip, bir yenilik yapma zamanı geldi bence. (Hürriyet)

#2
Foto - Ahmet Çakar: Tek suçlu Şenol Güneş mi! Tek suçlu Şenol Güneş mi! Futbolda lale devri, laleler ülkesi Hollanda'da sona erdi. Eğer göğsümüzdeki Ay-Yıldız'ı görmesek Hollanda'nın Cebelitarık ile maç yaptığını düşüneceğiz. Bütün suçu Şenol Güneş'e atanlara seslenmek istiyorum, sadece o mu suçlu? Güzel jenerasyon dedik, gruplara iki çok önemli galibiyetle başladık, ama maalesef lastiğimiz patladı. Oyuncular sözüm ona Avrupa'nın çok iyi takımlarında oynuyorlar. Peki yediğimiz ilk gole bakın, Hollanda daha ilk dakikada halı sahada hepimizin yaptığı gibi, ceza alanında 3 pas, ikiye bir yapıp golü buldu. Hamle zamanlarımız yanlış, Orkun niye oynar hiç anlamadım. Çağlar atıldıktan sonra o da atılabilirdi. Burak yalnız, zaten Hollanda baskıyla iyi başladı, topu göremedik. İki top yapamadık, ayağımızda top tutamadık, pozisyon üretemedik. Bir de Çağlar atıldı, zaten orada her şey bitti. Peki şimdi ne olacak? İlk iki karşılaşmadan sonra grubun en avantajlı takımı bizdik. 'Bu iş bitti, Dünya Kupası'na gidiyoruz herhalde' dedik ama görünen o ki gidemeyeceğiz ya da işte Norveç'i geçersek play-off oynayacağız. Futbolcularımıza baktığımızda sanki artık Türk Milli Takımı'nda oynamak zül geliyor. Örneğin; Merih Demiral önceden topu ısırırdı. Skordan çok oynanan, daha da doğrusu oynanmayan futboldan rahatsızım. Hollanda bu sonuçtan sonra artık grup birincisi olur. Bizim ne olacağımızı Allah bilir ama futbolcuların bu performansı, bu sorumsuzlukla, bu isteksizlikle oynadıklarında bizim çok daha fazla acı çekeceğimiz izlenimini veriyor. (Sabah)

Ahmet Çakar: Tek suçlu Şenol Güneş mi! Tek suçlu Şenol Güneş mi! Futbolda lale devri, laleler ülkesi Hollanda'da sona erdi. Eğer göğsümüzdeki Ay-Yıldız'ı görmesek Hollanda'nın Cebelitarık ile maç yaptığını düşüneceğiz. Bütün suçu Şenol Güneş'e atanlara seslenmek istiyorum, sadece o mu suçlu? Güzel jenerasyon dedik, gruplara iki çok önemli galibiyetle başladık, ama maalesef lastiğimiz patladı. Oyuncular sözüm ona Avrupa'nın çok iyi takımlarında oynuyorlar. Peki yediğimiz ilk gole bakın, Hollanda daha ilk dakikada halı sahada hepimizin yaptığı gibi, ceza alanında 3 pas, ikiye bir yapıp golü buldu. Hamle zamanlarımız yanlış, Orkun niye oynar hiç anlamadım. Çağlar atıldıktan sonra o da atılabilirdi. Burak yalnız, zaten Hollanda baskıyla iyi başladı, topu göremedik. İki top yapamadık, ayağımızda top tutamadık, pozisyon üretemedik. Bir de Çağlar atıldı, zaten orada her şey bitti. Peki şimdi ne olacak? İlk iki karşılaşmadan sonra grubun en avantajlı takımı bizdik. 'Bu iş bitti, Dünya Kupası'na gidiyoruz herhalde' dedik ama görünen o ki gidemeyeceğiz ya da işte Norveç'i geçersek play-off oynayacağız. Futbolcularımıza baktığımızda sanki artık Türk Milli Takımı'nda oynamak zül geliyor. Örneğin; Merih Demiral önceden topu ısırırdı. Skordan çok oynanan, daha da doğrusu oynanmayan futboldan rahatsızım. Hollanda bu sonuçtan sonra artık grup birincisi olur. Bizim ne olacağımızı Allah bilir ama futbolcuların bu performansı, bu sorumsuzlukla, bu isteksizlikle oynadıklarında bizim çok daha fazla acı çekeceğimiz izlenimini veriyor. (Sabah)

#3
Foto - Ömer Üründül: Tarihi hezimet kaçınılmazdı Günümüz futbolunun istediği çok önemli ilkeler vardır: oturmuş bir sistem, birbirlerinin özelliklerini iyi tanıyan oyuncular, yüksek tempo, fizik, güç ve de iyi bir taktik strateji. Dün gece Hollanda bu ilkelerin hepsinde bize göre çok üstün olunca hezimet de kaçınılmazdı. Hele dördüncü golden sonra biz 10 kişiyken oyunu biraz rölantiye almasalardı futbol tarihimize kara bir leke olarak geçecek inanılması güç bir skor ortaya çıkardı. 3-3'lük Letonya maçıyla başlayan, EURO 2020'de devam eden, en son Karadağ maçında şekillenen kırılganlığımız daha birinci dakikada yediğimiz golle dün geceki ağır bilançonun başlangıç noktası oldu. (Sabah)

Ömer Üründül: Tarihi hezimet kaçınılmazdı Günümüz futbolunun istediği çok önemli ilkeler vardır: oturmuş bir sistem, birbirlerinin özelliklerini iyi tanıyan oyuncular, yüksek tempo, fizik, güç ve de iyi bir taktik strateji. Dün gece Hollanda bu ilkelerin hepsinde bize göre çok üstün olunca hezimet de kaçınılmazdı. Hele dördüncü golden sonra biz 10 kişiyken oyunu biraz rölantiye almasalardı futbol tarihimize kara bir leke olarak geçecek inanılması güç bir skor ortaya çıkardı. 3-3'lük Letonya maçıyla başlayan, EURO 2020'de devam eden, en son Karadağ maçında şekillenen kırılganlığımız daha birinci dakikada yediğimiz golle dün geceki ağır bilançonun başlangıç noktası oldu. (Sabah)

#4
Foto - Şansal Büyüka: Türk antrenörlerin iflası Şenol Hoca ve Fatih Terim’i başa koyarak, cümle Türk antrenörleri için söylüyorum... Dünya futbolu tamamen, hızlı, atletik futbola döndü… Maalesef bizim hocalar bu gelişimin gerisinde kaldılar... Takımlarımızı yavaş oynatıyorlar... Ayrıca, günümüz futbolunda hocaların etkisi çok önem kazandı... Takımda kaliteli futbolcun varsa, bu avantaj… Tıpkı bizim takımda olduğu gibi... Ancak önemli olan, kaliteli futbolculardan oluşan takıma, kaliteli, hızlı, oyun gücü yüksek futbol oynatabilmek… Kimse kusura bakmayacak; Bizim hocalar bunu beceremiyorlar… (Milliyet)

Şansal Büyüka: Türk antrenörlerin iflası Şenol Hoca ve Fatih Terim’i başa koyarak, cümle Türk antrenörleri için söylüyorum... Dünya futbolu tamamen, hızlı, atletik futbola döndü… Maalesef bizim hocalar bu gelişimin gerisinde kaldılar... Takımlarımızı yavaş oynatıyorlar... Ayrıca, günümüz futbolunda hocaların etkisi çok önem kazandı... Takımda kaliteli futbolcun varsa, bu avantaj… Tıpkı bizim takımda olduğu gibi... Ancak önemli olan, kaliteli futbolculardan oluşan takıma, kaliteli, hızlı, oyun gücü yüksek futbol oynatabilmek… Kimse kusura bakmayacak; Bizim hocalar bunu beceremiyorlar… (Milliyet)

#5
Foto - Serdar Ali Çelikler: TFF asıl sorumludur! EURO 2020'deki büyük başarısızlığımızı değerlendiremeyen Nihat Özdemir ve yönetimi, hatta Şenol Güneş'i o koltuğa atayan müesses nizam gelecek felaketi göremedi. Futbolcularla Şenol Güneş arasındaki ilişki kopmuştu. Hemşehri yapılanması ile liyakatsiz yardımcıları doldurduğu Milli Takım'ın o 'birliktelik havası' kaybolmuştu. İşler iyi giderken yabancı sayısıyla, ligle, Mustafa Sandal'ın şarkı yapmasıyla ilgilenen Şenol Hoca'ya

Serdar Ali Çelikler: TFF asıl sorumludur! EURO 2020'deki büyük başarısızlığımızı değerlendiremeyen Nihat Özdemir ve yönetimi, hatta Şenol Güneş'i o koltuğa atayan müesses nizam gelecek felaketi göremedi. Futbolcularla Şenol Güneş arasındaki ilişki kopmuştu. Hemşehri yapılanması ile liyakatsiz yardımcıları doldurduğu Milli Takım'ın o 'birliktelik havası' kaybolmuştu. İşler iyi giderken yabancı sayısıyla, ligle, Mustafa Sandal'ın şarkı yapmasıyla ilgilenen Şenol Hoca'ya "Hocam güzel anılar için teşekkürler ama ayrılalım" denmediği için bugün bu felaketi yaşadık. Dünya Kupası'na gidemeyeceğimizi bu satırların yazarı söylemişti. Çünkü, oyuncu-hoca, takım-halk ilişkisi bozulmuştu. Vazo kırılmıştı... Ama bunu göremeyen TFF bu rezilliğin asıl sorumlularıdır. Şimdi ne olacak? Dünya Kupası'nda olmayacağız. Şenol Hoca'nın yerine de yine müesses nizamın dikte edeceği bir isim gelecek. Dönemsel yükselişler ve ağır çöküşler yaşamaya devam ederiz. Ne zamanki hemşehricilikten vazgeçeriz, liyakati geri getiririz, taktik konuşabiliriz o zaman başarılı oluruz. (Habertürk)

#6
Foto - İlker Yağcıoğlu: Gerçeklerle yüzleştik HOLLANDA karşısında tek kelimeyle; dağıldık... Yere göğe sığdıramadığımız ve önümüzdeki 10 yılın takımı olarak gördüğümüz

İlker Yağcıoğlu: Gerçeklerle yüzleştik HOLLANDA karşısında tek kelimeyle; dağıldık... Yere göğe sığdıramadığımız ve önümüzdeki 10 yılın takımı olarak gördüğümüz "Bizim Çocuklar" maalesef sahada yoktular. Aslında dün akşamki çöküş uzun zamandır sinyallerini veriyordu. Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki halimiz, ondan önce Uluslar Ligi'nde küme düşmemiz, Euro 2020'ye giderken Andorra ve Arnavutluk'u son dakikalarda zar zor yenebilmemiz abarttığımız kadar iyi olmadığımızın kanıtlarıydı. Ama biz görmezden geldik. Dünya Şampiyonu Fransa'dan aldığımız 4 puan, Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda ve Norveç galibiyetleri ile başlamamız gerçeklerin üzerini örttü. Şenol hocanın oyuncu tercihleri ve bence oyuncularla arasındaki iletişimsizlik bu çöküşün başlıca nedenleriydi. Altay mı, Uğurcan mı? Burak mı, Kerem mi oynasın? gibi saçma tartışmalara takılıp kaldık. Kısacası Bizim Çocuklar uzun zamandır kayıptı ama biz farkında değildik. Şenol hocaya gelirsek bu oyunun karşlığılı yıllık 32 milyon TL değildir. Bence veda vakti geldi de geçiyor.. (Takvim)

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