2021-10-07 18:34:31 Heyelan iki ilimiz arasında ulaşımı kapattı
Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin-Erzurum kara yolunun 3. kilometresindeki Deriner Barajı mevkisinde, yamaçtan kopan kaya kütleleri ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Jandarma ekipleri, söz konusu güzergahta güvenlik önlemi aldı.
Heyelan sonrası bölgeye gelen ve yamaca tırmanan profesyonel dağcılar, riskli kaya kütlelerini kontrollü düşürerek yamaç temizleme çalışması başlattı.
Bölgede bekleyen Karayolları ekipleri, dağcıların faaliyetlerini tamamlamalarının ardından yolun trafiğe açılması için çalışma başlatacak.
Bölgeden görüntüler...
Bölgeden görüntüler...
Bölgeden görüntüler...
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