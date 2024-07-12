Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

"Her ne kadar kalenin üstü Orta Çağ'a tarihlense de kalenin kuzey eteklerinde yapılan çalışmalardaki buluntular üzerinde yaptığımız incelemelerde son tunç erken demire kadar ulaşan geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir alanda derine doğru seviye seviye inerek başladık. İkinci alanda yer altında mahsen ya da bir koridor olabileceğini düşündüğümüz bir alan var. Bu alanın üzeri betonla kapatılmış. Üzerindeki beton blokları kaldırarak alttaki yapının niteliğini tam olarak anlamlandırabilmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Tespit ettiğimiz başka alanlar da var. Bunlarla ilgili ayrıca sondaj çalışmalarımız olacak. Bu alanla ilgili hayal ettiğimiz Hakkari halkının, bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği bir alan haline getirmek. Burayı, bir arkeoparka ve rekreasyon alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz."