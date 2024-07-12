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Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

2024-07-12 00:06:43
Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

Hakkari’de bulunan Çölemerik Kalesi'nin sırrının çözülmesi için kazı çalışmaları başladı.

#1
Foto - Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

Hakkari'de hakim tepede kurulu Çölemerik Kalesi'nde başlatılan arkeolojik kazılarla tarihi buluntuların gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

#2
Foto - Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

Dağgöl Mahallesi'nde 3 bin 706 metrekare alana sahip, yüzey kısmına ait kalıntı ve mimari dokusuna ilişkin yeterli bilgi bulunmayan Çölemerik Kalesi'nde tarihi bulguların günyüzüne çıkarılması ve alanın turizme kazandırılması için kazı çalışması başlatıldı.

#3
Foto - Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Valilik ve İl Özel İdaresinin desteğiyle Van Müze Müdürlüğü başkanlığında başlatılan çalışmalarda 4'ü arkeolog 16 kişiden oluşan ekip tarafından alanda ilk olarak temizlik yapıldı.

#4
Foto - Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

Arkeolojik kazılara başlanılan kalede tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılarak alanın bir kısmının rekreasyona dönüştürülerek ziyarete açılması planlanıyor. Alanda incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu'ndan bilgi alan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kalenin bulunduğu alanın tarihin ilk dönemlerinde yerleşim yeri olma özelliğine sahip olduğunu söyledi.

#5
Foto - Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

Önceki yıllarda çıkan stellerden, geçmiş topluluklara ilişkin verilerin toplandığını belirten Çelik, "Burada bir jeoradar çalışması yaptırdık. Bu çalışmayla aşağıdaki alanlarda bulunan boşluklar ve yapıya ilişkin verileri görmek mümkün oldu. Belirlenen iki noktada kazı çalışmaları başladı. Amacımız arkeolojik sit alanı olan bu alanda kazı çalışmalarını tamamlayıp kalenin şu anki durumunu ve geçmişine ilişkin verileri toplayabilmek." dedi.

#6
Foto - Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

Alanı bir arkeopark şeklinde gelecek nesillere aktarmak istediklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti: "Görüntü olarak seyir zevki veren bir alanda bulunuyoruz. İnşallah burayı kendi formatına uygun bir düzenlemeyle Hakkarililerimizin, ülkemizin hizmetine sunarız. Yaşadığımız ve biriktirdiğimiz değerlerin üzerinden, yanından, sağından geçiyoruz ama yaşanmışlıkları, anıları, bize ait olan şeyleri unutmaya başlıyoruz. Bunlar geçmişimizin bir parçası. Geçmişimizi iyi öğrenip geleceğe daha iyi bakmak için bir aracı oluyor. Tarihi mekanların restorasyonu, ortaya çıkarılması, görünür kılınması çok değerli."

#7
Foto - Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

Van Müze Müdürlüğünde görevli arkeolog Orhan Çetin de alanın 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Hakkari Beyleri'nin ikamet merkezi olarak kullanıldığını belirtti.

#8
Foto - Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

Alanın niteliği ve kullanım amacının kazı çalışmalarının ilerlemesiyle tespit edileceğini anlatan Çetin, şöyle devam etti:

#9
Foto - Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

"Her ne kadar kalenin üstü Orta Çağ'a tarihlense de kalenin kuzey eteklerinde yapılan çalışmalardaki buluntular üzerinde yaptığımız incelemelerde son tunç erken demire kadar ulaşan geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bir alanda derine doğru seviye seviye inerek başladık. İkinci alanda yer altında mahsen ya da bir koridor olabileceğini düşündüğümüz bir alan var. Bu alanın üzeri betonla kapatılmış. Üzerindeki beton blokları kaldırarak alttaki yapının niteliğini tam olarak anlamlandırabilmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Tespit ettiğimiz başka alanlar da var. Bunlarla ilgili ayrıca sondaj çalışmalarımız olacak. Bu alanla ilgili hayal ettiğimiz Hakkari halkının, bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edebileceği bir alan haline getirmek. Burayı, bir arkeoparka ve rekreasyon alanına dönüştürmeyi hedefliyoruz."

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