Heyecanlandıran çalışma başladı! O kalenin sırrı çözülüyor

Alanı bir arkeopark şeklinde gelecek nesillere aktarmak istediklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti: "Görüntü olarak seyir zevki veren bir alanda bulunuyoruz. İnşallah burayı kendi formatına uygun bir düzenlemeyle Hakkarililerimizin, ülkemizin hizmetine sunarız. Yaşadığımız ve biriktirdiğimiz değerlerin üzerinden, yanından, sağından geçiyoruz ama yaşanmışlıkları, anıları, bize ait olan şeyleri unutmaya başlıyoruz. Bunlar geçmişimizin bir parçası. Geçmişimizi iyi öğrenip geleceğe daha iyi bakmak için bir aracı oluyor. Tarihi mekanların restorasyonu, ortaya çıkarılması, görünür kılınması çok değerli."