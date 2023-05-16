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Teknoloji-Bilişim
10
'Hey Siri' tarih oluyor

2023-05-16 21:11:33
'Hey Siri' tarih oluyor

Teknoloji devi Apple'ın efsanevi 'Hey Siri' komutu artık kullanılmayacak.

#1
Foto - 'Hey Siri' tarih oluyor

Apple’ın kişisel sesli asistanı Siri, yıllardır aktif olarak kullanılıyor. Kullanıcıların asistanı başlatmak için kullandıkları “Hey Siri” komutu, yakında yayımlanacak güncellemeyle beraber tarih olacak

#2
Foto - 'Hey Siri' tarih oluyor

Efsanevi komutla ilgili alınan dikkat çekici karar, yapıyı daha basit bir hale getirecek.

#3
Foto - 'Hey Siri' tarih oluyor

Mark Gurman’ın açıklamalarına göre Apple, sesli asistanı ile ilgili birtakım yenilikler yapma hazırlığında.

#4
Foto - 'Hey Siri' tarih oluyor

Bu hazırlıklar kapsamında Siri’nin işlevselliği arttırılarak ismiyle hitap edildiğinde doğrudan tetiklenmesi sağlanacak. Böylece, Siri’ye ulaşabilmek için “Hey Siri” ifadesi yerine ‘Siri‘ denilmesi yeterli olacak.

#5
Foto - 'Hey Siri' tarih oluyor

Siri, iOS 5 sürümünün tanıtıldığı tarihten beri yıllardır Apple kullanıcılarına hizmet veriyor. iOS, MacOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin tamamında aktif olarak kullanılıyor.

#6
Foto - 'Hey Siri' tarih oluyor

Yıllardır cihazlarında kullandığı sanal asistanını modernize etmekte olan Apple, Siri’nin çok daha kullanışlı olması için yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

#7
Foto - 'Hey Siri' tarih oluyor

Gurman’ın yaptığı açıklamada, yeni sürüm ile ilgili birçok detay yer alıyor. Bu detaylar arasında komutun kaldırılmasıyla beraber, yeni sürümün şu an kullanılmakta olan sürüme kıyasla üçüncü parti uygulamalarla daha uyumlu çalışacağı da yer alıyor.

#8
Foto - 'Hey Siri' tarih oluyor

Ne yazık ki şu an için yeniliklerden ne zaman faydalanabileceğimizi bilmiyoruz ancak iOS 17 ile birlikte tanıtılacağı da yapılan tahminlerden biri.

#9
Foto - 'Hey Siri' tarih oluyor

Yapılan açıklamanın ardından, söz konusu düzenlemenin Amazon’un sesli asistanı Alexa’dan izler taşıdığı düşünüldü. Alexa da Apple’ın yapmak istediği gibi hitap edildiğinde doğrudan tetiklenebiliyor. Ek bir ifadeye gerek duymaksızın doğrudan asistana komut verme düşüncesi birçok kullanıcının hoşuna gitse de geleneksel söylemi devam ettireceğini aktaran kullanıcılar da söz konusu. Kaynak: Shift Delete

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