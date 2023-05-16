2023-05-16 21:11:33 'Hey Siri' tarih oluyor
Teknoloji devi Apple'ın efsanevi 'Hey Siri' komutu artık kullanılmayacak.
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Teknoloji devi Apple'ın efsanevi 'Hey Siri' komutu artık kullanılmayacak.
Apple’ın kişisel sesli asistanı Siri, yıllardır aktif olarak kullanılıyor. Kullanıcıların asistanı başlatmak için kullandıkları “Hey Siri” komutu, yakında yayımlanacak güncellemeyle beraber tarih olacak
Efsanevi komutla ilgili alınan dikkat çekici karar, yapıyı daha basit bir hale getirecek.
Mark Gurman’ın açıklamalarına göre Apple, sesli asistanı ile ilgili birtakım yenilikler yapma hazırlığında.
Bu hazırlıklar kapsamında Siri’nin işlevselliği arttırılarak ismiyle hitap edildiğinde doğrudan tetiklenmesi sağlanacak. Böylece, Siri’ye ulaşabilmek için “Hey Siri” ifadesi yerine ‘Siri‘ denilmesi yeterli olacak.
Siri, iOS 5 sürümünün tanıtıldığı tarihten beri yıllardır Apple kullanıcılarına hizmet veriyor. iOS, MacOS, watchOS ve tvOS işletim sistemlerinin tamamında aktif olarak kullanılıyor.
Yıllardır cihazlarında kullandığı sanal asistanını modernize etmekte olan Apple, Siri’nin çok daha kullanışlı olması için yeni özellikler üzerinde çalışıyor.
Gurman’ın yaptığı açıklamada, yeni sürüm ile ilgili birçok detay yer alıyor. Bu detaylar arasında komutun kaldırılmasıyla beraber, yeni sürümün şu an kullanılmakta olan sürüme kıyasla üçüncü parti uygulamalarla daha uyumlu çalışacağı da yer alıyor.
Ne yazık ki şu an için yeniliklerden ne zaman faydalanabileceğimizi bilmiyoruz ancak iOS 17 ile birlikte tanıtılacağı da yapılan tahminlerden biri.
Yapılan açıklamanın ardından, söz konusu düzenlemenin Amazon’un sesli asistanı Alexa’dan izler taşıdığı düşünüldü. Alexa da Apple’ın yapmak istediği gibi hitap edildiğinde doğrudan tetiklenebiliyor. Ek bir ifadeye gerek duymaksızın doğrudan asistana komut verme düşüncesi birçok kullanıcının hoşuna gitse de geleneksel söylemi devam ettireceğini aktaran kullanıcılar da söz konusu. Kaynak: Shift Delete
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