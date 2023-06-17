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Dünya
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HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

2023-06-17 22:59:34
HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) patlatılması geniş bir bölgede çevresel tahribata neden oldu.

#1
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

Baraj ve rezervuarındaki suların boşalması Herson, Zaporijya ve Dnipropetrovsk Oblastı'nda ekosistem ve su kaynaklarını olumsuz etkiledi.

#2
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

Dnipropetrovsk Oblastı'ndaki Marianske köyünden geçen nehirde sular çekildi.

#3
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

#4
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

#5
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

#6
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

#7
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

#8
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

#9
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

#10
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

#11
Foto - HES patlaması çevreyi bu hale getirdi

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