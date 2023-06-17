2023-06-17 22:59:34 HES patlaması çevreyi bu hale getirdi
Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) patlatılması geniş bir bölgede çevresel tahribata neden oldu.
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Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES) patlatılması geniş bir bölgede çevresel tahribata neden oldu.
Baraj ve rezervuarındaki suların boşalması Herson, Zaporijya ve Dnipropetrovsk Oblastı'nda ekosistem ve su kaynaklarını olumsuz etkiledi.
Dnipropetrovsk Oblastı'ndaki Marianske köyünden geçen nehirde sular çekildi.
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