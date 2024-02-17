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Herkesin tanıdığı CHP’li o başkan 25 yılda 24 daire dönüştürdü! Skandal Rekor

2024-02-17 09:56:39
Herkesin tanıdığı CHP’li o başkan 25 yılda 24 daire dönüştürdü! Skandal Rekor

Marmara için beklenen büyük depremden etkilenecek kentler arasında yer alan Eskişehir'de ilginç bir kentsel dönüşüm rekoru kırıyor. 5 dönemdir Yılmaz Büyükerşen'in başkanlık ettiği Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) 25 yılda yalnızca 3 binada toplam 24 daireyi dönüştürerek dikkat çekti. SABAH o konutları yerinde görüntüledi. SABAH'a konuşan Cumhur İttifakı EBB Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu; 25 yılda yalnızca 24 daire dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek; 5 bini dar gelirliler için olmak üzere 5 yılda 25 bin konut sözü verdi.

#1
Foto - Herkesin tanıdığı CHP’li o başkan 25 yılda 24 daire dönüştürdü! Skandal Rekor

Hatipoğlu, Eskişehir'de 25 yıldır hizmet almayan mahallelerin olduğunu belirterek; "Seçildikten sonra parti rozetini kenara çıkaracağız ve her mahalleye eşit hizmet götüreceğiz. Kanalizasyonu olmayan evler, işyerleri var. Yani vidanjör geliyor, çekiyor. Eskişehir'de bizim bu altyapıları bitirmemiz lazım. Aynı şekilde köylerde de altyapı sorunlarının çözeceğiz." dedi.

#2
Foto - Herkesin tanıdığı CHP’li o başkan 25 yılda 24 daire dönüştürdü! Skandal Rekor

"ESKİŞEHİR'DE SU PAHALI, ULAŞIM YETERSİZ" Eskişehir'de birçok sorunun çözümü için projeler hazırladıklarını söyleyen Hatipoğlu, suyun pahalı ve kirli olduğunu, ulaşımın da yetersiz olduğunu belirtti. Seçildikten sonra 4 milyarlık arıtma yatırımı yapacaklarını ifade eden Hatipoğlu, "Suyun fiyatını yüzde 40 aşağı çekeceğiz. Tüm köylere şehirdeki otobüslerle seferler koyacağız. Asfalt olmayan, susuz ve otobüssüz köy kalmayacak." şeklinde konuştu.

#3
Foto - Herkesin tanıdığı CHP’li o başkan 25 yılda 24 daire dönüştürdü! Skandal Rekor

"TRAMVAYI YERALTINA ALACAĞIZ" Hatipoğlu Eskişehir'deki trafik sorununu nasıl çözeceklerini ise şöyle anlattı: "Eskişehir'de öncelikle tramvayı yer altına alacağız. İkincisi en az 15 tane katlı kavşak yapmamız lazım. 25 yıldır bir tane katlı kavşak yapılmadı Eskişehir'de. Biz trafikte yapacağımız çalışmaları 3 Mart'ta lansmanımızda açıklayacağız. Böylece trafiği yüzde 50 iyileştireceğiz. Yani yarım saatte gidiyorsan 15 dakikada gideceksin.

#4
Foto - Herkesin tanıdığı CHP’li o başkan 25 yılda 24 daire dönüştürdü! Skandal Rekor

Şimdi şehirde başladılar, diyorlar ki 'Tramvayı yeraltı nasıl alacaksınız, bu imkansız, su var' Biz de diyoruz ki 'Biz İstanbul'da Anadolu yakasından Avrupa yakasına denizin içinden geçiriyoruz ya. Ne suyundan bahsediyorsun? Marmaray'ı yapmışız. Karadeniz'de 120 kilometre açıkta, yerin altında doğalgaz çıkarıyoruz. 'Tramvayı yer altından nasıl yapacaksın' diye soruyorlar. Evet, biz tramvayı yer altına indireceğiz ve trafiği rahatlatacağız. 15 tane de katlı kavşak yapacağız. Şehrin içine trafik yoğunluğunu yüzde 50 azaltacağız." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Herkesin tanıdığı CHP’li o başkan 25 yılda 24 daire dönüştürdü! Skandal Rekor

"25 YILDA 24 DAİRE KABUL EDİLEMEZ" Eskişehir'in deprem riski taşıdığına dikkat çeken Hatipoğlu, kentsel dönüşüme önem vermenin şart olduğunu vurgulayarak, "25 yılda sadece 24 daire yapılması kabul edilemez. Hedefimiz 5 yıl içinde 25 bin konutun dönüşümünü sağlayarak şehri depreme hazır hale getirmek.

#6
Foto - Herkesin tanıdığı CHP’li o başkan 25 yılda 24 daire dönüştürdü! Skandal Rekor

Biz bu 25 bin konutu hızlıca dönüşümünü sağlayacağız. Bir de bunların yaptığı en büyük hata; yeşil alanları, birinci sınıf tarım alanlarının imara açıyorlar. Tarım alanlarımızın imara açılmasına biz tamamen karşıyız. Eskişehir'e de konut lazım. Biz ne yapacağız? Biz yıllardır imar bekleyen kenar mahallelerimizi, eski mahallelerimiz; 100 yıllık, 150 yıllık mahalleler, bunlarda hep 2 kat, 1 kat, 3 kat imarlar var. Bunlara yeni imar planı verilmediği için de bunları gelip müteahhit dönüştürmüyor. Niye? Kurtarmıyor çünkü hesabı. Biz ne yapacağız? Bunlara 5 kat imar vereceğiz. Ne olacak? Bu mahallelere hızlıca müteahhitler girecek. Adamın bir dairesi varsa ona bir daire daha verecek. Cebinden de 3 kuruş para çıkmayacak. Dar gelirlerle ilgili 5 yılda 5 bin konut yapacağız. Nasıl yapacağız; Belediye şirketi üzerinden yapacağız ve bunlara uygun taksitlerle uygun fiyatlarla verecek. TOKİ gibi bugünün fiyatıyla 1,5 milyon liraya vereceğiz 80 metrekare evi. Dar gelirli vatandaşlara çok iyi konut arazilerini belediye olarak biz geliştireceğiz. Ve sağlam konutlar yapacağız." açıklamasında bulundu.

#7
Foto - Herkesin tanıdığı CHP’li o başkan 25 yılda 24 daire dönüştürdü! Skandal Rekor

"CHP DEMEK ÇÖP DEMEK, ÇUKUR DEMEK" Büyükerşen'in Eskişehir'i çöp çukuruna çevirdiğini söyleyen Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın da sözünü hatırlatarak, "CHP demek çöp demek, çukur demek." dedi. Hatipoğlu, Yılmaz Büyükerşen'in Demokratik Sol Parti'den seçildiğini daha sonra da CHP'ye geçtiğini hatırlattı. DSP iktidarında iktidar gücünü arkasına almasına rağmen, Büyükerşen'in Eskişehir'e yaptığı yatırımların ise sınırlı olduğunu ve son yıllarda da etkin bir hizmet sunamadığını vurguladı. Hatipoğlu, gelecek dönemde Cumhur İttifakı'nın iktidarla uyumlu bir belediye olması halinde hızlı ve etkili yatırımlar yapabileceğini söyledi. "ESKİŞEHİRSPOR KOLEJİ KURACAĞIZ" Büyükerşen'in Eskişehirspor'a 25 yıldır herhangi bir yardım yapmadığını belirten Hatipoğlu, Eskişehirspor'un yeniden küllerinden doğması için Eskişehirspor'u şirket haline getireceklerini ve Eskişehirspor Koleji kuracaklarını açıkladı. Hatipoğlu, "Bu kolejde Türkiye'deki yetenekli çocukları yetiştireceğiz ve Eskişehirspor'u yeniden zirveye taşıyacağız. Hükümet tarafından Eskişehir'e yapılan 34 bin kişilik stadyum kulüpsüz kaldı. Stadyumun üstünü kapatacağız ve Eskişehir'e yakışır bir stadyuma sahip olacağız." dedi.

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