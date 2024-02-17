Herkesin tanıdığı CHP’li o başkan 25 yılda 24 daire dönüştürdü! Skandal Rekor

Biz bu 25 bin konutu hızlıca dönüşümünü sağlayacağız. Bir de bunların yaptığı en büyük hata; yeşil alanları, birinci sınıf tarım alanlarının imara açıyorlar. Tarım alanlarımızın imara açılmasına biz tamamen karşıyız. Eskişehir'e de konut lazım. Biz ne yapacağız? Biz yıllardır imar bekleyen kenar mahallelerimizi, eski mahallelerimiz; 100 yıllık, 150 yıllık mahalleler, bunlarda hep 2 kat, 1 kat, 3 kat imarlar var. Bunlara yeni imar planı verilmediği için de bunları gelip müteahhit dönüştürmüyor. Niye? Kurtarmıyor çünkü hesabı. Biz ne yapacağız? Bunlara 5 kat imar vereceğiz. Ne olacak? Bu mahallelere hızlıca müteahhitler girecek. Adamın bir dairesi varsa ona bir daire daha verecek. Cebinden de 3 kuruş para çıkmayacak. Dar gelirlerle ilgili 5 yılda 5 bin konut yapacağız. Nasıl yapacağız; Belediye şirketi üzerinden yapacağız ve bunlara uygun taksitlerle uygun fiyatlarla verecek. TOKİ gibi bugünün fiyatıyla 1,5 milyon liraya vereceğiz 80 metrekare evi. Dar gelirli vatandaşlara çok iyi konut arazilerini belediye olarak biz geliştireceğiz. Ve sağlam konutlar yapacağız." açıklamasında bulundu.