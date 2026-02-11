Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

Süper Lig’de transfer şampiyonu Galatasaray, Osimhen, Leroy Sane ve Noa Lang gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak 337 milyon Euro’luk değeriyle Türk futbol tarihinin en pahalı takımı olma unvanını ele geçirdi. Transfermarkt verilerine göre zirveye oturan sarı-kırmızılıları, 2024/25 sezonundaki kadrosuyla yine kendisi takip ederken, Fenerbahçe 254 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı. Listede Beşiktaş 179 milyon Euro’luk 2025/26 kadrosuyla 9. sırada kendine yer bulabildi.