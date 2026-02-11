  • İSTANBUL
Spor
16
Yeniakit Publisher
Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

Süper Lig’de transfer şampiyonu Galatasaray, Osimhen, Leroy Sane ve Noa Lang gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak 337 milyon Euro’luk değeriyle Türk futbol tarihinin en pahalı takımı olma unvanını ele geçirdi. Transfermarkt verilerine göre zirveye oturan sarı-kırmızılıları, 2024/25 sezonundaki kadrosuyla yine kendisi takip ederken, Fenerbahçe 254 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı. Listede Beşiktaş 179 milyon Euro’luk 2025/26 kadrosuyla 9. sırada kendine yer bulabildi.

#1
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, hem ara transferde hem de yaz döneminde çok önemli yıldızları kadrosuna kattı.

#2
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

Yazın Osimhen'in bonservisini alan, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, ara transferde Noa Lang ve Sacha Boey gibi futbolcuları takıma dahil etti.

#3
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

Cimbom böylelikle, kış transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig ve Türk futbolu tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza attı.

#4
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

Sarı-kırmızılılar, yaptığı transferlerle birlikte kadro değerini 337 milyon Euro'ya yükselterek Türk futbol tarihinin en değerli takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın ulaştığı bu rakam, lig tarihinde daha önce kırılan tüm rekorları geride bıraktı.

#5
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

Fenerbahçe 237 milyon Euro mevcut kadro değeri ile listede 5. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 179 milyon Euro ile listede 9. sırada yer aldı. İşte ligdeki en değerli 10 kadro:

#6
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

10 – 2015/16 Fenerbahçe (172 milyon Euro)

#7
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

9 – 2025/26 Beşiktaş (179 milyon Euro)

#8
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

8 – 2022/23 Galatasaray (182 milyon Euro)

#9
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

7 – 2022/23 Fenerbahçe (188 milyon Euro)

#10
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

6 – 2023/24 Fenerbahçe (220 milyon Euro)

#11
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

5 – 2025/26 Fenerbahçe (237 milyon Euro)

#12
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

4 – 2023/24 Galatasaray (247 milyon Euro)

#13
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

3 – 2024/25 Fenerbahçe (254 milyon Euro)

#14
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

2 - 2024/25 Galatasaray (288 milyon Euro)

#15
Foto - Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türk futbol tarihinin en pahalı 10 kadrosu

1 - 2025/26 Galatasaray (337 milyon Euro)

