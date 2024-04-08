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Herkesin evinde bulunuyor! İçlerinden gram gram altın çıkıyor! Çoğu kimsenin haberi bile yok

2024-04-08 14:21:00
Herkesin evinde bulunuyor! İçlerinden gram gram altın çıkıyor! Çoğu kimsenin haberi bile yok

Birçok kişinin evinde bulunan eşyaların içinde değerli metallerin olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Herkesin evinde bulunuyor! İçlerinden gram gram altın çıkıyor! Çoğu kimsenin haberi bile yok

Altın, sadece yatırım aracı olarak değil, elektronik cihazların vazgeçilmez bileşenlerinden biri olarak da öne çıkıyor. Birçok evde eskiyen veya kullanılmayan teknolojik cihazlar içinde 22 ayar altın bulunabiliyor.

#2
Foto - Herkesin evinde bulunuyor! İçlerinden gram gram altın çıkıyor! Çoğu kimsenin haberi bile yok

Yıllar geçtikçe unutulan, hatta bazen varlığından bile habersiz olunan birçok teknolojik cihaz, raflarda tozlanmış bir şekilde bekliyor.

#3
Foto - Herkesin evinde bulunuyor! İçlerinden gram gram altın çıkıyor! Çoğu kimsenin haberi bile yok

Bu cihazlar artık ilk günkü performanslarını sağlamasa da içlerindeki altının değeri hala yüksek seviyede.

#4
Foto - Herkesin evinde bulunuyor! İçlerinden gram gram altın çıkıyor! Çoğu kimsenin haberi bile yok

Altın fiyatlarının sürekli yükselmesi, hurdacıların teknolojik cihazlara olan ilgisini arttırırken, içlerinde altın bulunan cihazlar servet değerinde toplanıp satılıyor.

#5
Foto - Herkesin evinde bulunuyor! İçlerinden gram gram altın çıkıyor! Çoğu kimsenin haberi bile yok

Özellikle her birkaç yılda bir telefon değişimi trend olduğu günümüzde, eski telefonların içindeki altınlar telefon tamircileri tarafından çıkarılıyor. Eskişehir'de telefon tamiri yapan Hıdır Yıldız, hurda telefonlardan ve diğer elektronik cihazlardan altın kaplama iğneleri söküyor.

#6
Foto - Herkesin evinde bulunuyor! İçlerinden gram gram altın çıkıyor! Çoğu kimsenin haberi bile yok

Dükkanında biriktirdiği bu kullanılamaz haldeki cihazlar onun için bir servet niteliği taşıyor. Boş zamanlarında bu cihazları parçalayıp içindeki altını çıkarıyor. Yıldız, bu işe bir telefon hurdası toplayıcısının vesilesiyle başladığını ve ana kartlardaki altının yüzde 99'unun altın olduğunu belirtiyor. Ana kartlar söküldüğünde üzerlerindeki altın alaşımlarını fark ettiğini söyleyen Yıldız, bu kartlardaki altının 14 ve 22 ayar olduğunu keşfetti. Telefonlardaki altın, iletişim ve interneti desteklemek için mühendisler tarafından yüksek aktarım gücüne sahip olması nedeniyle kullanılıyor. Bu ana kartlar sadece telefonlarda değil, elektronik sistemlerin birçok yerinde bulunuyor. Kumandalar, bilgisayar kasaları ve atari kasetleri gibi. Yani sarı alaşımların çoğu, yüzde 99'u altından oluşuyor.

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