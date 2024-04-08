Herkesin evinde bulunuyor! İçlerinden gram gram altın çıkıyor! Çoğu kimsenin haberi bile yok

Dükkanında biriktirdiği bu kullanılamaz haldeki cihazlar onun için bir servet niteliği taşıyor. Boş zamanlarında bu cihazları parçalayıp içindeki altını çıkarıyor. Yıldız, bu işe bir telefon hurdası toplayıcısının vesilesiyle başladığını ve ana kartlardaki altının yüzde 99'unun altın olduğunu belirtiyor. Ana kartlar söküldüğünde üzerlerindeki altın alaşımlarını fark ettiğini söyleyen Yıldız, bu kartlardaki altının 14 ve 22 ayar olduğunu keşfetti. Telefonlardaki altın, iletişim ve interneti desteklemek için mühendisler tarafından yüksek aktarım gücüne sahip olması nedeniyle kullanılıyor. Bu ana kartlar sadece telefonlarda değil, elektronik sistemlerin birçok yerinde bulunuyor. Kumandalar, bilgisayar kasaları ve atari kasetleri gibi. Yani sarı alaşımların çoğu, yüzde 99'u altından oluşuyor.