Herkese kafa tutan İsrail’den şok itiraf: “Güç zırhı Türkiye’de! Bizi şaşkına çevirmiş durumdalar”
İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayisinde gerçekleştirdiği teknolojik devrimi manşetine taşıyarak, Türk ordusunun "hayal edilemeyecek" bir savunma kapasitesine ulaştığını yazdı. NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türkiye’nin, kullandığı askeri teknolojilerin yüzde 80’ini yerli imkanlarla ürettiğine dikkat çeken İsrail basını, olası bir çatışma senaryosunda Türk Deniz Kuvvetleri'nin bölgedeki en stratejik unsur olduğunun altını çizdi. Bayraktar TB2 İHA'larının küresel başarısını da öne çıkaran analiz, Ankara’nın savunma alanındaki tam bağımsızlığının uluslararası dengeleri sarstığını vurguladı.