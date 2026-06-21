Herkese kafa tutan İsrail’den şok itiraf: “Güç zırhı Türkiye’de! Bizi şaşkına çevirmiş durumdalar”

İsrail merkezli gazete, Türkiye'nin çok katmanlı yerli hava savunma sistemi de dahil olmak üzere kapsamlı bir savunma sanayisi altyapısı oluşturduğunu ve bugün kullandığı silahların büyük bölümünü kendi imkanlarıyla üretebildiğini vurguladı. İsrail merkezli Maariv'e göre Türkiye'nin hava kuvvetleri büyük ölçüde F-16 savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinden oluşan yaklaşık 200 hava aracına sahip bulunuyor. Haberde, İsrail ile yaşanabilecek olası bir çatışmada asıl tehdidin ise Türk Deniz Kuvvetleri'nden gelebileceği değerlendirmesine yer verildi. Bu kapsamda Türkiye'nin envanterinde 14 denizaltının yanı sıra bir helikopter gemisi ve çeşitli fırkateynlerin bulunduğu ifade edildi.