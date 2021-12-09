  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
6
Herkes zehirli biliyor ama Türkiye'den almak için 29 ülke sıraya girdi

2021-12-09 18:33:33
Herkes zehirli biliyor ama Türkiye'den almak için 29 ülke sıraya girdi

Türk insanı tarafından zehirli olarak bilinen kaparı için çok sayıda ülke tedarik için sıraya girdi.

#1
Foto - Asıl mesleği aşçılık olan 67 yaşındaki Murat Mıhladız, 1994 yılında kapari bitkisinden çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı.

Asıl mesleği aşçılık olan 67 yaşındaki Murat Mıhladız, 1994 yılında kapari bitkisinden çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı.

#2
Foto - Mıhladız, özel ürettiği kaparili gıda ürünlerinin bir kısmını tescil de ettirdi. Asıl iş o zamandan sonra başladı.

Mıhladız, özel ürettiği kaparili gıda ürünlerinin bir kısmını tescil de ettirdi. Asıl iş o zamandan sonra başladı.

#3
Foto - Mıhladız'ın kapari bitkisinden ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor. Kapari'den üretilen ürünler yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

Mıhladız'ın kapari bitkisinden ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor. Kapari'den üretilen ürünler yurt dışında yoğun ilgi görüyor.

#4
Foto - Kaparinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Murat Mıhladız,

Kaparinin birçok hastalığa iyi geldiğini belirten Murat Mıhladız, "Bu kapariyle tarladan sofraya kadar olan kısmıyla çalışmaya başladık. Aşçı olmam sebebiyle bu bitkiyi tanıdıktan sonra çok kıymetli ve şifalı olduğunu gördük. Bu bitkiden çeşitli gıdalar üretmeye karar verdik. Gıda maddesi olarak ürettiğimiz bu ürünlerin hepsinin ayrı ayrı hastalıkları iyileştirdiğini öğrendik. MS hastalığı, karaciğer, kanser, kan ve sindirim sistemi hastalıkları gibi rahatsızlıklara iyi geldiği anlaşıldı. İnsanlarda bu ürünlerimizin iyi geldiğini görünce üniversitelerde klinik çalışmalar yapmaya başladık" dedi.

#5
Foto - Kapari karpuzu olarak adlandırılan meyvenin tüm dünyada zehirli olarak bilindiğini ancak araştırmalara göre öyle olmadığını belirten Mıhladız, “Kaparinin çayı, tomurcuğundan turşu, dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok yemekte kullanılıyor. Tabii ki dünya sadece tomurcuklarını tüketiyordu. Biz meyvesini kullanmaya başladık. Kapari karpuzu dediğimiz meyvesi için ‘Zehirlidir, sakın yemeyin’ diyerek insanlara lanse edilmiş. Ancak bunun zehirli olmadığını 2000 yılında TÜBİTAK Gıda Bilimi Araştırma Enstitüsü'nde zehirli olmadığını klinik çalışma yaparak belirledik” ifadelerini kullandı.

Kapari karpuzu olarak adlandırılan meyvenin tüm dünyada zehirli olarak bilindiğini ancak araştırmalara göre öyle olmadığını belirten Mıhladız, “Kaparinin çayı, tomurcuğundan turşu, dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok yemekte kullanılıyor. Tabii ki dünya sadece tomurcuklarını tüketiyordu. Biz meyvesini kullanmaya başladık. Kapari karpuzu dediğimiz meyvesi için ‘Zehirlidir, sakın yemeyin’ diyerek insanlara lanse edilmiş. Ancak bunun zehirli olmadığını 2000 yılında TÜBİTAK Gıda Bilimi Araştırma Enstitüsü'nde zehirli olmadığını klinik çalışma yaparak belirledik” ifadelerini kullandı.

Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü
Gündem

Ali Bektan'dan Türkiye için HAARP uyarısı: Bir gemi görüldü

Araştırmacı yazar Ali Bektan, her deprem sonrası gündeme gelen HAARP teknolojisi ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Türkiye'ye petrol müjdesi! Tüm zamanların en yükseği...
Ekonomi

Türkiye'ye petrol müjdesi! Tüm zamanların en yükseği...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Yeni yıl için şimdiden hedef belirledik. Batman bölgesinde 50 bin..
Merkez bankalarından kritik deneme! Başarılı oldu
Ekonomi

Merkez bankalarından kritik deneme! Başarılı oldu

İsviçre Merkez Bankası ve Fransa Merkez Bankası tarafından yapılan, Avrupa'nın ilk sınır ötesi merkez bankası dijital parası ödemeleri denem..
Kemal Kılıçdaroğlu, bu terbiyesizliği böyle açıkladı
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu, bu terbiyesizliği böyle açıkladı

CHP’li birçok vekil Kılıçdaroğlu’nun o el hareketine yönelik “öyle bir şey yapmadı, masaya vurdu" bazı vekiller de “elinin arkasına vurdu” d..
Türkiye ve Özbekistan'da müthiş başarı! Rusya'nın ensesinde....
Ekonomi

Türkiye ve Özbekistan'da müthiş başarı! Rusya'nın ensesinde....

Türkiye, Rusya'nın ardından Özbekistan ile dış ticaret hacmini en çok artıran ikinci ülke oldu. Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başka..
Kavala'dan
Gündem

Kavala'dan "Ekonominiz etkilenir" tehdidi

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yargılanan Osman Kavala, Avrupa Konseyi'nin Türki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay