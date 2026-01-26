  • İSTANBUL
Herkes ters köşe! Hakan Fidan, "Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum" dedi, sebebini de açıkladı
Herkes ters köşe! Hakan Fidan, "Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum" dedi, sebebini de açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine dair Sky News Arabia'ya açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve AB arasındaki ortak noktaların bugün her zamankinden daha fazla olduğunu belirten Fidan, AB'nin Türkiye'ye karşı mevcut siyasi tutumunu sürdürdüğü sürece, Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmediğini ifade etti. Fidan, AB'nin Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyetine sahip olduğu sürece üyeliğin asla gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ve küresel siyasetin geleceğine dair Sky News Arabia'ya önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Türkiye ve AB arasındaki ortak noktaların bugün her zamankinden daha fazla olduğunu belirtirken, üyeliğin önündeki asıl engelin "zihniyet" olduğunu vurguladı. Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı mevcut siyasi tutumunu sürdürdüğü sürece, Türkiye'nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum." dedi.

Türkiye'nin uzun süredir aday ülke konumunda olduğunu hatırlatan Fidan, AB'nin Türkiye'ye karşı yürüttüğü politikaları eleştirdi. Bakan Fidan, "Avrupa Birliği, Türkiye'ye karşı kimlik siyaseti zihniyetine sahip olduğu sürece bu (üyelik) asla gerçekleşmez" ifadelerini kullanarak sürecin siyasi ve kültürel bir tıkanıklık içinde olduğunu belirtti.

AB'nin yapısal gelişimine dair dikkat çekici bir analiz sunan Fidan, birliğin kendi içinde ulus-üstü bir yapı kurmayı başardığını ancak bunu daha geniş bir vizyona taşıyamadığını söyledi. Fidan, "AB ulus-üstü bir kurum haline gelmeyi başardı ama medeniyet-üstü bir kurum olmayı başaramadı," diyerek, birliğin Türkiye'yi "farklı bir dine ve farklı bir medeniyete ait" gördüğü için dışladığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda küresel sorunlara değinen Bakan Fidan, insanlığın temel sorunlarına çözümün dışlayıcı politikalar değil, kapsayıcılık olduğunu belirtti. Fidan'a göre dünyanın asıl ihtiyacı, farklı medeniyetlerin tek bir çatı altında bir araya gelmesi ve birlikte yaşayabilmesi.

