Herkes ters köşe! Hakan Fidan, “Türkiye’nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum” dedi, sebebini de açıkladı

AB'nin yapısal gelişimine dair dikkat çekici bir analiz sunan Fidan, birliğin kendi içinde ulus-üstü bir yapı kurmayı başardığını ancak bunu daha geniş bir vizyona taşıyamadığını söyledi. Fidan, "AB ulus-üstü bir kurum haline gelmeyi başardı ama medeniyet-üstü bir kurum olmayı başaramadı," diyerek, birliğin Türkiye'yi "farklı bir dine ve farklı bir medeniyete ait" gördüğü için dışladığını ifade etti.