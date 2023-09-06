Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

Çanakkale'nin Çan'a ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki 2017 yılından bu yana devam eden İnkaya Mağarası kazıları bu yıl Türk Tarih Kurumu destekli kazı statüsüne dönüştürüldü. Orta Paleolitik Dönemde (250 bin-50 bin yıl öncesine ait) bölgedeki çakmaktaşı hammadde ve sıcak su kaynakları nedeniyle yoğun bir insan yerleşiminin izlerinin araştırıldığı İnkaya Mağarası'nda devam eden kazı çalışmaları bu yıl mağaranın Güney ve Batı bölgelerinde sürdürülüyor.