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Kültür Sanat
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Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

2023-09-06 12:19:16
Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

Çanakkale'nin Çan'a ilçesine bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki 2017 yılından bu yana devam eden İnkaya Mağarası kazıları bu yıl Türk Tarih Kurumu destekli kazı statüsüne dönüştürüldü. Orta Paleolitik Dönemde (250 bin-50 bin yıl öncesine ait) bölgedeki çakmaktaşı hammadde ve sıcak su kaynakları nedeniyle yoğun bir insan yerleşiminin izlerinin araştırıldığı İnkaya Mağarası'nda devam eden kazı çalışmaları bu yıl mağaranın Güney ve Batı bölgelerinde sürdürülüyor.

#1
Foto - Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

Çan'a bağlı Bahadırlı köyü sınırları içerisindeki İnkaya Mağarası, 2016 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında yapılan 'Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması' sırasında bulundu.

#2
Foto - Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

İnkaya mağarasında 2017-2020 yılları arasında Troya Müze Müdürlüğü başkanlığında, Prof. Dr. Özer’in bilimsel koordinatörlüğünde uluslararası bir ekiple kazı çalışmaları yapıldı.

#3
Foto - Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

2021 yılından itibaren ise kazı İsmail Özer başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsüne çevrildi. İnkaya Mağarası kazıları bu yıl Türk Tarih Kurumu destekli kazı statüsüne dönüştürüldü. Bu yılki kazı çalışmaları yaklaşık 20 kişilik bir ekiple sürdürülüyor.

#4
Foto - Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

İnkaya Mağarası'nda devam eden kazı çalışmalarında şimdiye kadar toplam 20 bine yakın çakmaktaşı yontma taş alet ve parçasına ulaşıldı.

#5
Foto - Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

Bu yılki kazı çalışmalarında da Orta Paleolitik Dönemde bölgede yaşayan fosil insanların çakmaktaşı hammadde ve sıcak su kaynakları nedeniyle uzun süreli ve yoğun bir şekilde bölgede ikamet ettikleri anlaşıldı.

#6
Foto - Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Paleoantropoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özer, “İnkaya Mağarası kazıları 2017 yılında başladı. 2016 yılında burada yaptığımız yüzey araştırmaları sırasında yine biz

#7
Foto - Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

keşfetmiştik mağarayı, daha önceden literatürde bilinmeyen bir mağara. 2017-2020 yılları arasında Troya Müzesi Müdürlüğü Başkanlığında kazıları gerçekleştirdik.

#8
Foto - Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

2021 yılından itibaren de benim başkanlığım altında Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı olarak sürdürüyoruz. Bu sene Türk Tarih Kurumu destekli kazı statüsüyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

#9
Foto - Herkes şokta! Neler olduğunu anlayamadılar: Kazı çalışmaları artık TTK destekli olacak...

Bu seneki kazı çalışmalarımıza Temmuz ayı ortasında başladık. Alanın temizliği ve geçen yıllarda kazmaya başladığımız açmalardaki derinleştirme faaliyetleriyle birlikte çalışmalarımızı şimdilik mağaranın güneyinde ve batısında sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı Ekim ayının 15’ine kadar arazi çalışmalarıyla, sonrasında ise şu anda da sürdürdüğümüz şekilde laboratuvar çalışmaları olarak devam ettireceğiz” dedi.

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