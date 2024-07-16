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Spor
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Herkes şokta: Küs küs ayrılıyor: Yönetim ucuza satma kararı aldı bile: İspanyollar planı açıkladı artık…

2024-07-16 17:02:57
Herkes şokta: Küs küs ayrılıyor: Yönetim ucuza satma kararı aldı bile: İspanyollar planı açıkladı artık…

Galatasaray son dakika transfer haberleri: Sarı kırmızılı takımda kalacaklara gözler çevrildi. Ancak taraftarlar ayrılması gündem olan oyuncuları da yakından takip ediyor. Cimbom'un dünya çapında ilgi gören millli yıldızları için devler kesenin ağzını açsa da yönetimin istediği fiyatla uyuşmuyor. Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için artık geri sayım başladı. Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi de netleşti.

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#1
Foto - Herkes şokta: Küs küs ayrılıyor: Yönetim ucuza satma kararı aldı bile: İspanyollar planı açıkladı artık…

Galatasaray sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. Fortuna Düsseldorf ile oynanan maçı 5-2 kaybeden Cimbom'da takımda kalacaklar ile gideceklerin durumları da yavaş yavaş netleşiyor.

#2
Foto - Herkes şokta: Küs küs ayrılıyor: Yönetim ucuza satma kararı aldı bile: İspanyollar planı açıkladı artık…

Son iki sezon gitti gidecek denilen Victor Nelsson'un bu yaz satılmasına kesin gözüyle bakılırken sakatlığı baş gösteren oyuncu EURO 2024'te de mücadele edememişti. Okan Buruk, 25 yaşındaki stoperin bu sezon da takımda kalmasını istedi. Nelsson ve menajeri de bir yandan İspanya'da nabız yokluyor.

#3
Foto - Herkes şokta: Küs küs ayrılıyor: Yönetim ucuza satma kararı aldı bile: İspanyollar planı açıkladı artık…

Sarı kırmızılı yönetin, Barış Alper Yılmaz hakkında son kararını verdi. Astronomik teklif gelmediği takdirde milli yıldız takımda kalacak. EURO 2024'te yıldızı iyice parlayan ve performansyla Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper için 30 milyon Euro bonservis bedeli belirlendi.

#4
Foto - Herkes şokta: Küs küs ayrılıyor: Yönetim ucuza satma kararı aldı bile: İspanyollar planı açıkladı artık…

Galatasaray'ın transferine izin verdiği Kerem Aktürkoğlu şu sıralar Bodrum'da tatil yapıyor. Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan Kerem, kariyeri için Avrupa'yı düşünüyor.

#5
Foto - Herkes şokta: Küs küs ayrılıyor: Yönetim ucuza satma kararı aldı bile: İspanyollar planı açıkladı artık…

Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisinden 14 milyon Euro bekleyen Galatasaray yönetimi, Kerem'e kolaylık sağlama sözü de vermişti. Sociedad eğer Kerem’le anlaşırsa, Galatasaray’a 9 milyon Euro’luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

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