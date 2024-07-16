2024-07-16 17:02:57 Herkes şokta: Küs küs ayrılıyor: Yönetim ucuza satma kararı aldı bile: İspanyollar planı açıkladı artık…
Galatasaray son dakika transfer haberleri: Sarı kırmızılı takımda kalacaklara gözler çevrildi. Ancak taraftarlar ayrılması gündem olan oyuncuları da yakından takip ediyor. Cimbom'un dünya çapında ilgi gören millli yıldızları için devler kesenin ağzını açsa da yönetimin istediği fiyatla uyuşmuyor. Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için artık geri sayım başladı. Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi de netleşti.