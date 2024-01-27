Herkes ne yapacaklarını merakla bekliyordu! Yeniden Refah Partisi’nden flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle açıkladılar

Bugüne kadar 389 adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde açıklanan isimlerden birisi de mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay oldu. MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Mustafa Çay’a rozetini bizzat Genel Başkan Erbakan oldu. Erbakan ayrıca Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı. Açıklanan diğer isimler ise şu şekilde: