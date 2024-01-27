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Siyaset
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Herkes ne yapacaklarını merakla bekliyordu! Yeniden Refah Partisi’nden flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle açıkladılar

2024-01-27 13:25:03
Herkes ne yapacaklarını merakla bekliyordu! Yeniden Refah Partisi’nden flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle açıkladılar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel merkezde kabul ettiği eski MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’a rozet takarak, Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olduğunu duyurdu. 31 Mart Mahalli ve İdari Seçimleri yaklaşırken Yeniden Refah Partisi adaylarını açıklamaya devam ediyor.  Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan’ın katılımıyla, partisinin genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.

#1
Foto - Herkes ne yapacaklarını merakla bekliyordu! Yeniden Refah Partisi’nden flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle açıkladılar

Bugüne kadar 389 adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde açıklanan isimlerden birisi de mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay oldu. MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Mustafa Çay’a rozetini bizzat Genel Başkan Erbakan oldu. Erbakan ayrıca Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı. Açıklanan diğer isimler ise şu şekilde: 

#2
Foto - Herkes ne yapacaklarını merakla bekliyordu! Yeniden Refah Partisi’nden flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle açıkladılar

"Ağrı Belediye Başkan Adayı M. Şafi Erim, Bolu Belediye Başkan Adayı Faruk Bayrakdar, Erzincan Belediye Başkan Adayı Şafak Soy, Karabük Belediye Başkan Adayı İsmail Özer, Kırklareli Belediye Başkan Adayı Zekai Narin, Sinop Belediye Başkan Adayı Mete Çağdaş Adana Pozantı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Çay Ağrı Tutak İlçe Belediye Başkan Adayı Coşkun Akbaba Eleşkirt İlçe Belediye Başkan Adayı M. Hakkı Polat Aksaray Eskil İlçe Belediye Başkan Adayı Şerafettin Meralü Ardahan Göle Köprülü Belde Belediye Başkan Adayı Emirhan Sarıkaya Aydın Didim İlçe Belediye Başkan Adayı Ali Keskin Bolu Gerede İlçe Belediye Başkan Adayı Veysel Ayaroğlu Burdur Celtikçi İlçe Belediye Başkan Adayı Adnan Bilkay Çavdır Söğüt Belde Belediye Başkan Adayı Bekir Yıldız Bursa Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Kasım Kaya Orhaneli İlçe Belediye Başkan Adayı Hüseyin Acar 

#3
Foto - Herkes ne yapacaklarını merakla bekliyordu! Yeniden Refah Partisi’nden flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle açıkladılar

Çorum Osmancık İlçe Belediye Başkan Adayı Celil Aksoy Denizli Kale İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Tatarcım Sarayköy İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Güneş Diyarbakır Kocaköy İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Berat Özkaya Yenişehir İlçe Belediye Başkan Adayı Semih Yıldırım Elazığ Maden İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yavuz Akçakiraz Belde Belediye Başkan Adayı İbrahim Ormanoğlu Erzincan Çayırlı İlçe Belediye Başkan Adayı Abbas Yıldız Üzümlü İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Arıtaşı İliç İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Doğan Tercan Pekariç Belde Belediye Başkan Adayı İlyas Yıldız Gaziantep Nurdağı İlçe Belediye Başkan Adayı Orhan Yılmaz Nizip İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Doktoroğlu Oğuzeli İlçe Belediye Başkan Adayı Bekir Öztekin Isparta Şarkikaraağaç İlçe Belediye Başkan Adayı R. Bayram Kabalak Atabey İlçe Belediye Başkan Adayı Ebubekir Taşkıran İstanbul Adalar İlçe Belediye Başkan Adayı Faruk İlerisoy Sancaktepe İlçe Belediye Başkan Adayı Cemil Cebir Bahçelievler İlçe Belediye Başkan Adayı Metin Türk 

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Foto - Herkes ne yapacaklarını merakla bekliyordu! Yeniden Refah Partisi’nden flaş yerel seçim kararı! Tüm Türkiye’ye az önce böyle açıkladılar

İzmir Torbalı İlçe Belediye Başkan Adayı İsmail Banaz Güzelbahçe İlçe Belediye Başkan Adayı İ. Emre Akbaş Kınık İlçe Belediye Başkan Adayı H. Hüseyin Levent Konak İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Taşkın Foça İlçe Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen Kahramanmaraş Göksun İlçe Belediye Başkan Adayı Selim Yüce Afşin İlçe Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız Karabük Eflani İlçe Belediye Başkan Adayı Yaşar Bulut Kayseri Sarıoğlan İlçe Belediye Başkan Adayı Lütfi Ünsal Yahyalı İlçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Camcı Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Nizamettin Akça Kırklareli Pınarhisar İlçe Belediye Başkan Adayı Kemal Karakaş Vize İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Arslan Demirköy İlçe Belediye Başkan Adayı Murat Doğan Babaeski İlçe Belediye Başkan Adayı Görkem Köksal Lüleburgaz İlçe Belediye Başkan Adayı Hamit Hamitoğlu Pehlivanköy İlçe Belediye Başkan Adayı Emine Omay Kofçaz İlçe Belediye Başkan Adayı İsa Küskü Konya Emirgazi İlçe Belediye Başkan Adayı Mesut Mertcan Ereğli İlçe Belediye Başkan Adayı Özkan Özgüven Manisa Salihli İlçe Belediye Başkan Adayı Aydın Dalkıran Alaşehir İlçe Belediye Başkan Adayı Harun Uçar".

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