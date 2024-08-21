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Herkes ne olduğunu merak ediyor: İznik gölünde şaşırtan cisim!

2024-08-21 11:34:13
Herkes ne olduğunu merak ediyor: İznik gölünde şaşırtan cisim!

İznik gölünün dibinde bulunan cisim merak konusu oldu.

#1
Foto - Herkes ne olduğunu merak ediyor: İznik gölünde şaşırtan cisim!

Dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu.

#2
Foto - Herkes ne olduğunu merak ediyor: İznik gölünde şaşırtan cisim!

İznik Gölü'nün içerisinde keşfedilen bazilikanın hemen yanında teknesiyle gezen bir vatandaş gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti.

#3
Foto - Herkes ne olduğunu merak ediyor: İznik gölünde şaşırtan cisim!

Cismin tarihi bir sanduka olduğunu iddia eden tekne sahibi Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim.

#4
Foto - Herkes ne olduğunu merak ediyor: İznik gölünde şaşırtan cisim!

Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.

#5
Foto - Herkes ne olduğunu merak ediyor: İznik gölünde şaşırtan cisim!

İznik Gölü'nde bulunan cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğüne bağlı dalgıç arkeologların bugün inceleme yapacağı öğrenildi.

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