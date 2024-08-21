2024-08-21 11:34:13 Herkes ne olduğunu merak ediyor: İznik gölünde şaşırtan cisim!
İznik gölünün dibinde bulunan cisim merak konusu oldu.
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İznik gölünün dibinde bulunan cisim merak konusu oldu.
Dört medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü İznik Gölü'nde bulunan cisim merak konusu oldu.
İznik Gölü'nün içerisinde keşfedilen bazilikanın hemen yanında teknesiyle gezen bir vatandaş gölün içinde dikdörtgen şeklinde büyük bir cisim fark etti.
Cismin tarihi bir sanduka olduğunu iddia eden tekne sahibi Hasan Hıştır, “Bugün teknem ile gölde gezerken suyun içinde dikdörtgen şeklinde sandığa benzer bir cisim fark ettim.
Önemli bir tarihi eser olabilir, yetkilileri göreve davet ediyorum” diye konuştu.
İznik Gölü'nde bulunan cisim ile ilgili İznik Müze Müdürlüğüne bağlı dalgıç arkeologların bugün inceleme yapacağı öğrenildi.
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