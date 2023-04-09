2023-04-09 17:37:53 Herkes merak ediyor! İşte, Kız Kulesi'nin son hali
Restorasyon çalışmaları gelecek ay tamamlanması planlanan Kız Kulesi’nin son hali görüntülendi.
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Restorasyon çalışmaları gelecek ay tamamlanması planlanan Kız Kulesi’nin son hali görüntülendi.
Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.
İstanbul’un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı.
İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı.
Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesi’nin fotoğraflarını çekti.
Kız Kulesi, dronela havadan da görüntülendi. Mayıs ayı içerisinde açılması planlanan Kız Kulesi’nin restorasyon çalışmaları sürüyor.
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