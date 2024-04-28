Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...

KAN ŞEKERİNDE İYİLEŞME SAĞLAR! Popüler inanışın aksine, diyabetli insanlar bile ekmek yiyebilir ve tam buğday ekmeği kan şekeriniz için bazı faydalar bile sağlayabilir. Tam tahıllı ekmek bile kan şekerini artırsa da, lifin sindirimi daha uzun sürer, bu da şekerin kan dolaşımına daha yavaş salınmasına neden olur. Tam buğday ekmeği yaşlandıkça gelişen tip 2 diyabete karşı bile koruma sağlayabilir. Tip 2 diyabet olmadan başlayan 200.000'e yakın yetişkinin dahil olduğu çeşitli kohort çalışmaları, tam tahıl alımı en yüksek olanların, en düşük alımı olanlara göre tip 2 diyabet geliştirme riskinin ) daha düşük olduğunu buldu. KANSER RİSKİNİ AZALABİLİR! Rafine tahılların yüksek miktarda alınması, daha yüksek renk ve mide kanseri riskiyle ilişkili olsa da , tam tahılları tüketmek koruyucu bir etkiye sahip olabilir. Çeşitli çalışmalar, en yüksek ve en düşük tam tahıl alımlarını karşılaştırırken kolon, mide, meme, pankreas, prostat ve yemek borusu kanseri oranlarının daha düşük olduğunu bulmuştur.