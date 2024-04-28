2024-04-28 16:49:05 Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...
Ekmek, her ne kadar kötü bir ün kazansa da, Herkes düşman dese de aslında vücudun enerji için tükettiği makro besin kaynaklarını içeriğinde barındırıyor. Bol protein ve sağlıklı bir yağ içeren öğünün ayrılmaz parçası olan bir ekmek türü, aslında hem istediğiniz fit vücudu hem de sağlıklı bir vücudu sağlayabilir. Meğer bu ekmek iğne ipliğe çeviriyormuş: Sabahları bir dilim...