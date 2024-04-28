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Kadın - Aile
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Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...

2024-04-28 16:49:05
Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...

Ekmek, her ne kadar kötü bir ün kazansa da, Herkes düşman dese de aslında vücudun enerji için tükettiği makro besin kaynaklarını içeriğinde barındırıyor. Bol protein ve sağlıklı bir yağ içeren öğünün ayrılmaz parçası olan bir ekmek türü, aslında hem istediğiniz fit vücudu hem de sağlıklı bir vücudu sağlayabilir. Meğer bu ekmek iğne ipliğe çeviriyormuş: Sabahları bir dilim...

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#1
Foto - Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...

İster bir dilim tost, ister bir sandviç olsun tam buğday ekmeği iyi bir besin kaynağıdır ve yemekten sonra beyaz ekmek yediğinize kıyasla kendinizi daha tok ve tok hissetmenize yardımcı olabilir. İşte bu ekmeği yemek için 8 sebep…

#2
Foto - Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...

LİF ALIMINI ARTIRIR! Bir dilim 0 tam buğday ekmeği, ekmeğin boyutuna bağlı olarak dilim başına 2 ila 4 gram arasında lif içerebilir. Yetişkinler tüketilen her 1000 kaloriye karşılık 14 gram, 2000 kalorilik diyette ise 28 gram lif tüketmelidir. Lif yemek, gelişmiş sindirim, bağırsak sağlığı, kalp sağlığı ve kanserin önlenmesi ile ilgilidir.

#3
Foto - Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...

Yetişkinler, tüketilen her 1000 kalori için ortalama sadece 8 gram lif alıyor ve bu da tavsiyelerin önemli ölçüde gerisinde kalıyor. Günde sadece iki dilim tam buğday ekmeği yemek, günlük lif ihtiyacınızın %'inden fazlasına ulaşmanıza yardımcı olabilir. KENDİNİZİ DAHA DOYGUN HİSSEDERSİNİZ! Tam buğday ekmeği, kepek, tohum ve endosperm de dahil olmak üzere buğday tanesinin tamamını içerir. Bu elementler rafine edilmiş tahıllardan (beyaz ekmek) ve onlarla birlikte birçok liften arındırılır.

#4
Foto - Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...

Kompleks bir karbonhidrat olduğundan vücudunuzun tam buğdayı sindirmesi beyaz ekmeğe göre daha uzun sürer, bu da sindirim sürecini yavaşlatır ve yemekten sonra daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. KİLO VEREBİLİRSİNİZ! Rafine edilmiş tahılları tam buğday ekmeğiyle değiştirmek kilo vermenize veya kilo vermenize yardımcı olabilir. Gözlemsel çalışmalar, tam tahıl alımının BMI ve kilo alma riski ile ters bir ilişkiye sahip olduğunu bulmuştur. İnceleme verilerine göre tam tahıl yemek açlığı azaltabilir, tokluk ve tokluğu artırabilir. Üstelik bu moda bir diyet de değil. 5 ile 20 yıl arasında takip edilen kohort çalışmaları aynı tutarlı ters ilişkiyi buldu: Daha fazla tam tahıl, daha az tam tahıl tüketenlere kıyasla daha az kilo alımına yol açtı.

#5
Foto - Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...

KOLESTEROLÜNÜZÜ İYİLEŞTİREBİLİR! Tam buğday gibi tam tahılları tüketmek kolesterol seviyenizi iyileştirerek kalp hastalığı riskini azaltabilir. Tam buğday ekmeği karaciğerdeki kolesterol üretimini sınırlamaya yardımcı olurken aynı zamanda diyetteki kolesterolün sindirimini ve emilimini de sınırlar. Küçük bir çalışma, 12 hafta boyunca her gün dört dilim tam buğday ekmeği eşdeğerinin eklenmesinin, kontrol grubunda hiçbir değişiklik olmamasına kıyasla trigliserit, toplam kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol ve hemoglobin A1C düzeylerinde iyileşme sağladığını buldu. .

#6
Foto - Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...

KAN ŞEKERİNDE İYİLEŞME SAĞLAR! Popüler inanışın aksine, diyabetli insanlar bile ekmek yiyebilir ve tam buğday ekmeği kan şekeriniz için bazı faydalar bile sağlayabilir. Tam tahıllı ekmek bile kan şekerini artırsa da, lifin sindirimi daha uzun sürer, bu da şekerin kan dolaşımına daha yavaş salınmasına neden olur. Tam buğday ekmeği yaşlandıkça gelişen tip 2 diyabete karşı bile koruma sağlayabilir. Tip 2 diyabet olmadan başlayan 200.000'e yakın yetişkinin dahil olduğu çeşitli kohort çalışmaları, tam tahıl alımı en yüksek olanların, en düşük alımı olanlara göre tip 2 diyabet geliştirme riskinin ) daha düşük olduğunu buldu. KANSER RİSKİNİ AZALABİLİR! Rafine tahılların yüksek miktarda alınması, daha yüksek renk ve mide kanseri riskiyle ilişkili olsa da , tam tahılları tüketmek koruyucu bir etkiye sahip olabilir. Çeşitli çalışmalar, en yüksek ve en düşük tam tahıl alımlarını karşılaştırırken kolon, mide, meme, pankreas, prostat ve yemek borusu kanseri oranlarının daha düşük olduğunu bulmuştur.

#7
Foto - Herkes düşman olabilir bile dedi! Meğer bu besin iğne ipliğe çeviriyormuş: ilaçlardan uygun, hiçbir farkı yok...

Araştırmacılar, tam tahılları en yüksek miktarda tüketenlerin, en düşük miktarlara kıyasla ' daha düşük mide kanseri riskine sahip olduğunu buldu. SİNDİRİMİ İYİLEŞTİREBİLİR! Tam buğday ekmeği ve diğer tam tahıllar iyi bir çözünmeyen lif kaynağıdır. Bu tip lif dışkıya hacim katar ve atıkların sindirim sistemi boyunca daha hızlı taşınmasına yardımcı olur. Tam tahıllı buğdayın vücutta prebiyotik etkisi de bulunmaktadır. Bağırsak bakterileri tam buğday ekmeğindeki lifleri fermente ettikçe, bağırsak mikrobiyomu ve sindirimi üzerinde faydalı etkisi olan önemli yağ asitleri üretilir.

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