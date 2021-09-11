Herkes çöpe atıyor! Limon kabuğunun inanılmaz faydası

Limonu sıkarak suyunu salatalara ve çeşitli yemeklere ekleyebileceğimiz gibi kabuğunu da atmıyor farklı alanlarda değerlendiriyoruz. Sağlıktan, kozmetiğe, dişlerden zayıflamaya kadar birçok alanda güvenle kullanabileceğiniz limonun kabuğunun da bir antioksidan kaynağı olduğu bilinir. C vitamini açısından zengin besinlerden biri olan limonu hayatımızın birçok alanında sık sık kullanıyoruz. Limonun suyunu sıkıp değerlendirmeyi hemen herkes bilir fakat kabuğu genelde çöpe atılır. Bu yanlış bilinen bir bilgidir. Limonun kabuğu da en az suyu kadar faydalı ve tam bir antioksidan deposudur.