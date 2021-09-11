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Herkes çöpe atıyor! Limon kabuğunun inanılmaz faydası

2021-09-11 16:45:40
Herkes çöpe atıyor! Limon kabuğunun inanılmaz faydası

Limonu sıkarak suyunu salatalara ve çeşitli yemeklere ekleyebileceğimiz gibi kabuğunu da atmıyor farklı alanlarda değerlendiriyoruz. Sağlıktan, kozmetiğe, dişlerden zayıflamaya kadar birçok alanda güvenle kullanabileceğiniz limonun kabuğunun da bir antioksidan kaynağı olduğu bilinir. C vitamini açısından zengin besinlerden biri olan limonu hayatımızın birçok alanında sık sık kullanıyoruz. Limonun suyunu sıkıp değerlendirmeyi hemen herkes bilir fakat kabuğu genelde çöpe atılır. Bu yanlış bilinen bir bilgidir. Limonun kabuğu da en az suyu kadar faydalı ve tam bir antioksidan deposudur.

#1
Foto - Limon kabuğunun faydaları nelerdir? Diş etlerini güçlendiriyor: Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor. Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini sayesinde skorbüt oluşmuyor.

Limon kabuğunun faydaları nelerdir? Diş etlerini güçlendiriyor: Limon kabuğu, C vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişen bir tür kanamalı diş eti hastalığı olarak bilinen skorbüt hastalığının oluşumunu engelliyor. Limonda ve kabuğunda bulunan C vitamini sayesinde skorbüt oluşmuyor.

#2
Foto - Cilt sağlığı konusunda çok yararlıdır: Limon suyu doğal bir antiseptiktir. Bu özelliği sayesinde egzama ve sivilceye çok iyi gelir. Ayrıca kırışıklıkları gidermek için kullanılabilir.

Cilt sağlığı konusunda çok yararlıdır: Limon suyu doğal bir antiseptiktir. Bu özelliği sayesinde egzama ve sivilceye çok iyi gelir. Ayrıca kırışıklıkları gidermek için kullanılabilir.

#3
Foto - Kemik Sağlığını İyileştirir: Limon kabuğu kemik sağlığına iyi gelir çünkü içerisinde bol miktarda kalsiyum ve C vitamini bulunur, bu da kemiklerin iyileşmesini ve korunmasını sağlar. Ayrıca osteoporoz, römatoid artrit ve inflamatuvar poliartrite de engel olur.

Kemik Sağlığını İyileştirir: Limon kabuğu kemik sağlığına iyi gelir çünkü içerisinde bol miktarda kalsiyum ve C vitamini bulunur, bu da kemiklerin iyileşmesini ve korunmasını sağlar. Ayrıca osteoporoz, römatoid artrit ve inflamatuvar poliartrite de engel olur.

#4
Foto - Karaciğerde yağlanmayı azaltıyor: Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) ile kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

Karaciğerde yağlanmayı azaltıyor: Limon kabuğu içerdiği pektin, esansiyel yağlar ve PMF (polymethoxylated flavones) ile kolesterol seviyesini, trigliserid düzeylerini, karaciğer yağlarını azaltıyor.

#5
Foto - Bağırsakları korur: Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor.

Bağırsakları korur: Limon kabuğunda mevcut olan diyet lifi, bağırsak fonksiyonlarını ve bağırsak sağlığını koruyor. Ayrıca limon kabuğunun içerdiği pektin, kabızlığın önlenmesine de fayda sağlıyor.

#6
Foto - Alerjik astımı önleyebilir: Alerjik hastalıkların gelişimi genellikle vücuttaki aşırı oksidatif stres ile ilişkilidir. Limonda bulunan flavonoidler (hesperidin ve d-limonen) serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olur ve alerjik reaksiyonları azaltır. Ayrıca alerjik astım gibi hastalıklara neden olan iltihap oluşumların gelişmesini engeller.

Alerjik astımı önleyebilir: Alerjik hastalıkların gelişimi genellikle vücuttaki aşırı oksidatif stres ile ilişkilidir. Limonda bulunan flavonoidler (hesperidin ve d-limonen) serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olur ve alerjik reaksiyonları azaltır. Ayrıca alerjik astım gibi hastalıklara neden olan iltihap oluşumların gelişmesini engeller.

#7
Foto - Damar sağlığını koruyor: Limon kabuğunda bulunan flavonoidlerden oluşan hesperidin ve naringin sayesinde damar yapısını koruyor. İçeriğindeki yoğun C vitamini sayesinde koroner arter hastalığını da azaltır.

Damar sağlığını koruyor: Limon kabuğunda bulunan flavonoidlerden oluşan hesperidin ve naringin sayesinde damar yapısını koruyor. İçeriğindeki yoğun C vitamini sayesinde koroner arter hastalığını da azaltır.

#8
Foto - Hücre hasarını önler: İçerisindeki yüksek antioksidan sayesinde hücrelerde hasar oluşturan radikalleri etkisiz hale getirir. Ayrıca limon kabuğu antioksidan özellik gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını da önlemeye yardımcı olur.

Hücre hasarını önler: İçerisindeki yüksek antioksidan sayesinde hücrelerde hasar oluşturan radikalleri etkisiz hale getirir. Ayrıca limon kabuğu antioksidan özellik gösteren yüksek C vitamini kapasitesi sayesinde DNA hasarını da önlemeye yardımcı olur.

#9
Foto - Bağışıklık sistemini güçlendirir: Limonun içinde bulunan pektin bağışıklık sistemini canlandırıcı etki gösterir. Vücutta üretilmeyen B6 vitamini de bağışıklığın güçlenmesi için gereklidir ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlar. Hesperidin bileşiği merkezi sinir sistemi hastalıklarının doğal tedavisinde kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Limonun içinde bulunan pektin bağışıklık sistemini canlandırıcı etki gösterir. Vücutta üretilmeyen B6 vitamini de bağışıklığın güçlenmesi için gereklidir ve kronik hastalıklara karşı koruma sağlar. Hesperidin bileşiği merkezi sinir sistemi hastalıklarının doğal tedavisinde kullanılır.

#10
Foto - Limon kabuğu aynı zamanda özellikle yaz aylarında ev ya da farklı yapılarda görülen karıncaların dağılmasına ve kaçmasına katkı sağlamaktadır.

Limon kabuğu aynı zamanda özellikle yaz aylarında ev ya da farklı yapılarda görülen karıncaların dağılmasına ve kaçmasına katkı sağlamaktadır.

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