Türkiye'nin altın talebinde rekor!
Türkiye'nin altın külçe ve sikke talebinin 4,5 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldiği görüldü.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin altın külçe ve sikke talebi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 26,1 tona yükseldi.
Aynı çeyrekte altın talebine toplam değer üzerinden bakıldığında ise Türkiye'nin altın külçe ve sikke talebinin 4,5 milyar dolarla rekor seviyeye yükseldiği görüldü.
Dünya Altın Konseyi raporuna göre, 2026’nın ilk üç ayında küresel altın talebi parasal değer bazında yüzde 74 artarak 193 milyar dolar ile rekor kırdı.
Külçe ve sikke talebi tarihin en yüksek ikinci çeyrek performansını sergilerken, teknoloji alanındaki talebi yapay zeka yatırımları sürükledi.
. Altın fiyatlarındaki keskin yükseliş, toplam talep değerinin yıllık bazda yüzde 74 artışla 193 milyar dolara fırlamasını sağladı.
