2023-05-29 16:03:49 Herkes cep telefonuna sarıldı!
Muğla’nın Menteşe ilçesinde oluşan hortum şekliyle dikkatleri üzerine çekti.
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde oluşan hortum şekliyle dikkatleri üzerine çekti.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde başlayan sağanak yağmur öncesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üstünde ilginç hortum vatandaşlar tarağından cep telefonu ile kaydedildi.
Meteoroloji tarafından Muğla’nın iç kesimlerine yönelik yapılan gök gürültülü sağanak yağış, dolu, fırtına uyarısı sonrası öğleden sonra Güney bölgesinden gelen kara bulutlar önce hortum, ardından şiddetli sağanak yağışa neden oldu.
Yağmur öncesi Ula ilçesi üzerinden gelen toz bulutları havada hortuma neden oldu. Kara ile bağlantısı bulunmayan ilginç hortum vatandaşlar tarafından ce telefonu ile görüntülendi.
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