  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Besiciler ot yerine hayvanlara bunu yediriyor! Bu yöntemle kilo kilo süt alıyorlar

SAHA EXPO 2024 devleri bir araya getirecek! Türkiye’nin üretim gücü bir kez daha ortaya çıkacak!

Uygun fiyatlı amiral gemisi! Xiaomi! Beklenmedik değişiklik fişek gibi patladı: Civi 4 özellikleri nasıl olacak?

Rezalet ki ne rezalet! Ünlü işadamının şu yaptığı alçaklığa bakın! “Drone ve İHA” detayı tam bomba

Hapisteki Selahattin Demirtaş’tan bomba haber az önce geldi! Herkes şokta

Bursaspor’da yaşadıkları şok eden tecrübe: Şok gelişme! İcradan satışa çıkarıldı! Çok ama çok konuşulacak

Ünlü Türk markası Texworld Paris'e 97 Türk şirketi ile çıkarma yaptı! Türk tekstil devinden Türkiye kararı

Bu kez de yatmadan önce bir bardak için! Ne horlama kalacak ne de burun tıkanıklığı: Gerçek ortaya çıktı

İstanbul’u destekleyen barajlar havadan görüntülendi: Büyük değişim

'Yeni Adıyaman' havadan görüntülendi
Siyaset
5
Herkes bugüne kilitlenmişti! MHP’den yerel seçimlerin seyrini değiştirecek hamle! Ve sonunda bombayı patlattılar

2024-02-05 16:39:02
Herkes bugüne kilitlenmişti! MHP’den yerel seçimlerin seyrini değiştirecek hamle! Ve sonunda bombayı patlattılar

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz açıklamalarda bulunarak partisinin seçim beyannamesini anlattı.

#1
Foto - Herkes bugüne kilitlenmişti! MHP’den yerel seçimlerin seyrini değiştirecek hamle! Ve sonunda bombayı patlattılar

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime odaklandı. İki aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Aday açıklamaları peş peşe gelirken siyasi partilerin çalışmaları da hangi çerçevede gerçekleşeceği belli oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partinin yerel seçim beyannamesini açıkladı.

#2
Foto - Herkes bugüne kilitlenmişti! MHP’den yerel seçimlerin seyrini değiştirecek hamle! Ve sonunda bombayı patlattılar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: "Gayemiz Türk şehir tarihinin medeniyet birikiminden aldığımız ilhamla insanı yaşat ki devleti yaşat öğütü ile nice yüz yılların temelini atmaktır. Asrı Türk asrı yapacak yolun; Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına layık, milli bilinçle, 'güçlü merkez güçlü yerel yönetim' anlayışından geçtiği tartışmasızdır. Hiç şüphe yok ki; Cumhuriyetimizin ikinci asrının ilk yılı olan 2024'te; Türkiye yeni bir Mahalli İdareler Seçimleri tecrübesi yaşayacak ve milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrarlayarak 'Türk Asrı'na giden tarihi yolu altın harflerle yazacaktır.

#3
Foto - Herkes bugüne kilitlenmişti! MHP’den yerel seçimlerin seyrini değiştirecek hamle! Ve sonunda bombayı patlattılar

Milliyetçi Hareket Partisi; ülke genelinde sağlanan siyasî istikrara yerel yönetimlerin de katılmasını; Türkiye Yüzyılı hedeflerine ivedi şekilde ve selametle vasil olabilmenin itici gücü olarak görmektedir. Merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye'nin önümüzdeki asra damga vuracağından şüphe yoktur. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına layık, milli bilinçle, 'güçlü merkez güçlü yerel yönetim' anlayışından geçtiği tartışmasızdır. Üretken belediyecilik anlayışımız, yerel ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kamu kaynaklarının bu doğrultuda yönlendirilmesi temeli üzerine inşa edilmiştir. Bazı muhalefet belediyeleri eser ve hizmet üretemedikleri gibi milli güvenliğimiz için tehdit boyutuna varan icraatlar gerçekleştirmişlerdir. Üretken belediyecilik ve kadın, aile ve çocuk... Kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yeni iş imkanları sağlayacağız. Hem çalışan hem de ev hanımı annelerin çocuklarını gönderebileceği kreşler açacağız. Çocuklar için güvenli oyun alanları oluşturacağız.

#4
Foto - Herkes bugüne kilitlenmişti! MHP’den yerel seçimlerin seyrini değiştirecek hamle! Ve sonunda bombayı patlattılar

Üretken belediyecilik ve emekliler, yaşlılar... Tüm şehirlerimizde bakım ihtiyacı bulunan yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlayacağız. Bakım ve yardım hizmetleri merkezlerinin sayısını artıracağız. Üretken belediyecilik ve altyapı, ulaşım, çevre, enerji... Çevre düzenlemelerini ihya ederek altyapı sorunlarını azaltacağız. İklim kriziyle mücadele konusunu çalışmalarımızın merkezine alacağız. Üretken belediyecilik ve akıllı, dijital şehirler... Şehirlerdeki yatırımların blok zincir yapay zeka gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde artırılmasını destekleyeceğiz. Üretken belediyecilik ve güvenli yaşabilir şehirler... Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğiz. Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanını aydınlatılmış güvenli sokaklar ve parklar haline getirerek önleyici bir tedbir sağlayacağız. Bisiklet yolları yaygınlaştırılacak. Üretken belediyecilik ve sosyal destekler... Aile bütünlüğünü korumak için farklı kuşakların bir arada olabileceği yaşam ve sosyal merkezlerin sayısını artıracağız."

Şarkıcı Tarkan'a çağrı: Gel de Tunç Soyer'i kurtar!
Siyaset

Şarkıcı Tarkan'a çağrı: Gel de Tunç Soyer'i kurtar!

tv100 com yazarı gazeteci Hacı Yakışıklı bugünkü köşesinde İzmir'e partisi CHP tarafından aday gösterilmeyen Tunç Soyer hakkında yazdı. "Tar..
Faşist Zafer Partisi'nin Ankara adayı belli oldu
Siyaset

Faşist Zafer Partisi'nin Ankara adayı belli oldu

Irk temelli siyaset yaparak Arap düşmanlığını aşılayan Zafer Partisi'nin Ankara adayı açıklandı.
Başıboş köpekler bitmeden şimdi de bu başladı! Köpeği paramparça etti
Yerel

Başıboş köpekler bitmeden şimdi de bu başladı! Köpeği paramparça etti

Vatandaşların canını tehlikeye atan başıboş köpek sorunu henüz çözülememişken şimdi de başıboş kurt sorunu başladı!.. Muş'ta şehir merkezine..
Helal olsun MEB! Yarın tüm okullarda yapılacak
Gündem

Helal olsun MEB! Yarın tüm okullarda yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda yarın 1 dakikalık ..
Türk çimento devi satılıyor! Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Türk çimento devi satılıyor! Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak
Bir içki markası daha Allah'tan belasını buldu! İflas ettiler

Bir içki markası daha Allah'tan belasını buldu! İflas ettiler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23