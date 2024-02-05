Herkes bugüne kilitlenmişti! MHP’den yerel seçimlerin seyrini değiştirecek hamle! Ve sonunda bombayı patlattılar

Üretken belediyecilik ve emekliler, yaşlılar... Tüm şehirlerimizde bakım ihtiyacı bulunan yaşlılarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlayacağız. Bakım ve yardım hizmetleri merkezlerinin sayısını artıracağız. Üretken belediyecilik ve altyapı, ulaşım, çevre, enerji... Çevre düzenlemelerini ihya ederek altyapı sorunlarını azaltacağız. İklim kriziyle mücadele konusunu çalışmalarımızın merkezine alacağız. Üretken belediyecilik ve akıllı, dijital şehirler... Şehirlerdeki yatırımların blok zincir yapay zeka gibi yenilikçi teknolojiye uygun bir şekilde artırılmasını destekleyeceğiz. Üretken belediyecilik ve güvenli yaşabilir şehirler... Uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadeleye öncelik vereceğiz. Akıllı aydınlatma ile şehrin her yanını aydınlatılmış güvenli sokaklar ve parklar haline getirerek önleyici bir tedbir sağlayacağız. Bisiklet yolları yaygınlaştırılacak. Üretken belediyecilik ve sosyal destekler... Aile bütünlüğünü korumak için farklı kuşakların bir arada olabileceği yaşam ve sosyal merkezlerin sayısını artıracağız."