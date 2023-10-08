Herkes bu suyu görmek için o mahalleye gidiyor

5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde kim tarafından ve yapılış tarihi tam bilinmemekle birlikte 1988 yılında eski binasının yerine yapılan ve iki kubbeden ibaret bina içerisinde yer alan iki şifahane bölümünden oluşan Dabakhane şifalı suyu yoğun ilgi görüyor. İçerisinde üç göz kurna bulunan tarihi Dabakhane’ye gelen ziyaretçiler bu kurnaların içine sürekli dolan soğuk şifalı suda yıkanıyor. 5 derece sıcaklığa sahip olan ve aynı zamanda içme suyu kriterlerine uygun olan Dabakhane şifalı suyu hem Elazığlıların hem de çevre illerden Elazığ’a gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor. İçeriğinde sodyum, potasyum, karbonat, sülfat, klorür, iyodür, amonyak ve nitrat bulunan ve bu özelliklerinden dolayı özellikle mide, karaciğer ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenilen Dabakhane şifalı suyunun aynı zamanda içerisindeki elementler nedeniyle bu suyla banyo yapanların ruhsal sıkıntılarını giderdiği belirtiliyor.