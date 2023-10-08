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Yaşam
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Herkes bu suyu görmek için o mahalleye gidiyor

2023-10-08 10:29:10
Herkes bu suyu görmek için o mahalleye gidiyor

5 bin yıllık Harput Mahallesi'nin kuzeyinde Harput Kalesi ile Fethi Ahmet Baba Türbesi yolu üzerindeki dere içerisinde yer alan tarihi Dabakhane şifalı suyu, ziyaretçi akınına uğruyor.

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Foto - Herkes bu suyu görmek için o mahalleye gidiyor

5 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde kim tarafından ve yapılış tarihi tam bilinmemekle birlikte 1988 yılında eski binasının yerine yapılan ve iki kubbeden ibaret bina içerisinde yer alan iki şifahane bölümünden oluşan Dabakhane şifalı suyu yoğun ilgi görüyor. İçerisinde üç göz kurna bulunan tarihi Dabakhane’ye gelen ziyaretçiler bu kurnaların içine sürekli dolan soğuk şifalı suda yıkanıyor. 5 derece sıcaklığa sahip olan ve aynı zamanda içme suyu kriterlerine uygun olan Dabakhane şifalı suyu hem Elazığlıların hem de çevre illerden Elazığ’a gelen yerli turistlerin ilgisini çekiyor. İçeriğinde sodyum, potasyum, karbonat, sülfat, klorür, iyodür, amonyak ve nitrat bulunan ve bu özelliklerinden dolayı özellikle mide, karaciğer ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenilen Dabakhane şifalı suyunun aynı zamanda içerisindeki elementler nedeniyle bu suyla banyo yapanların ruhsal sıkıntılarını giderdiği belirtiliyor.

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Foto - Herkes bu suyu görmek için o mahalleye gidiyor

Şifalı suya giren ziyaretçilerden Mehmet Zengin, “Burası Harput’ta Dabakhane şifalı su olarak biliniyor. İnsanlar buraya şifa bulma amaçlı gelip gidiyorlar. Burada üç tane kurna var. Her kurnaya 3’er sefer girip çıkıyorlar. Karaciğer, romatizma, depresyon buna benzer hastalıkları olan insanlar şifa amaçlı bu suya giriyorlar. Suyun sıcaklığı 5 derece ve gelenler suya fazla dayanamıyor. Bu suyun kaynağı bilinmemektedir” dedi. Arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini ifade eden Salih Şan, “Harput’a önceden birçok kez gelmiştim ama buraya ilk kez geldik. Su soğuk ve güzeldi, vücudumuza da yaradı” şeklinde konuştu. Ziyaretçilerden Arda Arduç, “İlk defa buraya geldim. Yeni bir deneyim yaşadık. Su soğuktu ve kemiklerimize iyi geldi. Biz arkadaşlarımızla toplanıp geldik, yoğunluk da var” diye konuştu.

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