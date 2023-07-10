Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Ankara Savaşı nerede oldu?

Tarihimizin dönüm noktalarında hep Haymana’nın olduğunu belirten Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut; “Osmanlı’nın Anadolu’da ilk yerleştiği yerlerden biri Haymana, ismimizin kökeni Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana’dan geliyor. Osmanlı’nın kuruluşunda böylesine önemli bir rolümüz var, Sakarya Meydan Muharebesinin kazanıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bir anlamda temellerinin atıldığı yer de Haymana var. Şimdi de Ankara Savaşı’nın İlçemiz Culuk Mahallesi'nde geçtiği tezi var. Halk arasında ve bazı kaynaklarda Ankara Savaşı öncesi Timur’un bugünkü Demirözü Mahallemizde karargâhını kurduğu, köyün Timurözü olan ve zamanla Demirözü’ne dönüşen isminin de buradan geldiğini biliyorduk. Başka bir rivayette ise karargahını Haymana’da kuran Timur’un çok sevdiği ve yanından ayırmadığı kızı Mana’nın Ankara Savaşı sırasında burada vefat ettiği, buna çok üzülen Timur’un sürekli ‘Hey Mana’ diye feryat figan ortalığı inlettiği ve o yüzden buraya da Hey Mana dendiği şeklindedir. Bu bilgilerin yanında hocalarımızın tezlerini de duyunca kendileriyle irtibata geçerek onları Haymana’ya davet ettik, kendilerine bizleri heyecanlandıran bu teze elimizden gelen desteği vereceğimizi belirttik. Bugün de hocalarımız; Belediyemiz yetkilileri, Culuk Muhtarı ve hemşehrilerimize saha araştırması yapıyorlar. Bulunacak bulgular ışığında ve hocalarımızın yönlendirmesiyle gerekli çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.