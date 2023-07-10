Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor! Ankara Savaşı nerede oldu?

Ankara Savaşı’nın geçtiği yerle ilgili olarak araştırmalarda bulunan Prof. Dr. Gümüşçü, “Bizim en temel dayanağımız Timur’un tarihçisi Nizamüddin Şami. Timur’un yanından ayırmadığı Şami, Ankara Savaşı’nın geçtiği yerden bahsederken ‘Timur Culuğ arazisine kondu’ diyor. Şami’nin kitabını 1949’da Türkçe’ye çeviren Necati Lugal, çeviriye koyduğu dipnotta “Herhalde Çubuk olacak’ ifadesiyle kendi düşüncesini kitaba ekliyor. Oysa Nizamüddin Şami, açık açık Culuk diyor. Erken Osmanlı kroniklerinde de Çubuk ifadesi geçmez. Bir diğer önemli bilgi de Osmanlı tarihçisi Neşri’nin eserinde; ‘Yıldırım otağını Sivriler’e kurdu.’, Timur için de ‘suyun başını tuttu’ ifadelerini kullanıyor. Sivriler denilen yer, bugün Culuk çevresindeki Sivri tepelerdir. Suyun başı dediği yer ise Mogan ve Emir gölleri olsa gerektir. Çünkü en önemli su kaynakları bu göllerdir. Dolayısıyla tarihçilerin bahsettiği su kaynakları Emir ve Mogan gölleridir” dedi.