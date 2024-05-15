Herkes bu pankarta şaşırıp kalıyor!

Hiçbir akrabasından yardım göremediğini anlatan Ataban, “Amcamın çocuklarının durumu çok iyiydi ama bana hiç yardımcı olmadılar. Buraya gelmeyen kalmadı. Vergi dairesi, polis, zabıta hepsi geldi. Ben burada ekmeğimin peşindeyim. Ben de en sonunda böyle bir yazı astım, akrabalarım da bunu gördüler. Eğer Allah nasip ederse daha büyük bir yer açarsam daha büyük yazı asacağım” diye konuştu. Öte yandan Şahin Ataban, yazıyı görenler tarafından olumlu tepkiler aldığını da belirtti. Yazıyı görüp şaşıran müşterilerden Mustafa Coşkuner, “Benim bildiğim akraba akrabaya destek verir ama bu adam demek zarar görmüş. Haklı da olabilir” dedi.