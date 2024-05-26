Herkes bu lezzeti merak ediyor! Bir zamanlar Osmanlı askerlerine verilirdi

Dükkanını erken saatlerde açarak hamur hazırlama aşamasını sıralayan Şendağlı, “Erken saatlerde geliyoruz. Hamurunu mayaladıktan sonra beklemeye alıyoruz daha sonra kabarıyor. Kabarma işleminin ardından hamurlar ekmekler için hazırlama aşamasına geçiyor. Ekmeği hazırladıktan sonra malzemeleri hazırlayıp müşterilerimizi bekliyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre de fırında tekrar pişirip sunuma hazır vaziyete getiriliyor. Çeşitlerimizi sıralamak gerekirse, küflü peynirden başlar, her çeşit peynir karıştırabiliriz. Müşteri portföyü artık çok geniş. Ürün çeşitliliği arttıkça müşteri de illaki artıyor, her damak lezzetine uyum sağladıkça. Bir nevi yerli pizza gibi oldu” şeklinde konuştu.