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Gıda
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Herkes bu lezzeti merak ediyor! Bir zamanlar Osmanlı askerlerine verilirdi

2024-05-26 09:19:06
Herkes bu lezzeti merak ediyor! Bir zamanlar Osmanlı askerlerine verilirdi

Osmanlı askerlerine yiyecek olarak verilen yağ somunu, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

#1
Foto - Herkes bu lezzeti merak ediyor! Bir zamanlar Osmanlı askerlerine verilirdi

Osmanlı döneminde askerlere yiyecek olarak verilen Konya'da geleneksel bir tat olan tereyağlı yağ somunu, vatandaşlar tarafından özellikle kahvaltılarda ilgi görmeye devam ediyor. 3'üncü kuşak olan babasının mesleğini devam ettiren ve fırıncılığa merak üzerine başlayan Hakan Şendağlı, erken saatlerde fırına gelip yağ somununun hamurunu hazırlayarak, hamurları tek tek açıyor.

#2
Foto - Herkes bu lezzeti merak ediyor! Bir zamanlar Osmanlı askerlerine verilirdi

Vatandaşların isteğine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, ballı, peynirli gibi 15 farklı çeşitte hazırlanan yağ somunları fırına atılarak pişirmeye bırakılıyor.

#3
Foto - Herkes bu lezzeti merak ediyor! Bir zamanlar Osmanlı askerlerine verilirdi

Tarihi Mahkeme Hamamının yanında yıllardır müşterilerine hizmet veren Hakan Şendağlı, “Yağ somunu Konya'da dedemin çıkarttığı bir üründür. Önceden zamanında somun ekmeği ve yağdan yapılırmış şimdi ise içine malzemeler girdikten sonra çok popüler bir hale geldi. Bir o kadar da lezzetli hale geldi. Bu lezzete herkes gelip tadına bakıyor” dedi.

#4
Foto - Herkes bu lezzeti merak ediyor! Bir zamanlar Osmanlı askerlerine verilirdi

Babasının yanında mesleğe başlayarak kendini geliştiren Hakan Şendağlı, “Tarihini soranlar oluyor. Dedemin zamanında öğrenci kesimi gelip ekmek arası ucuz yiyecek alternatif ürün olmadığı için bakkaldan bir ekmek, biraz daha yağ eklendiği zaman öğrencilerin tercih ettiği atıştırmalık yiyecekmiş. Ekmek arası yağ bu da fırında ısıtarak tüketilirmiş. Şimdi isteğe göre yapıldığı için popüler oldu. Konya'da etliekmek bilinen bir lezzet bu da yanında tutuldu. Normalde eskiden bizim Konya yöresine uygun olarak küflü yeşil peynir ile yapılırdı. Şimdi içerisine bir çok ürün girmeye başladı. İçerisine bir çok peynir çeşidi ile pastırma, sucuk ve kavurma gibi ürünler de ekleniyor. Ek olarak bu lezzetin tahinli helvalısını bile yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Herkes bu lezzeti merak ediyor! Bir zamanlar Osmanlı askerlerine verilirdi

Dükkanını erken saatlerde açarak hamur hazırlama aşamasını sıralayan Şendağlı, “Erken saatlerde geliyoruz. Hamurunu mayaladıktan sonra beklemeye alıyoruz daha sonra kabarıyor. Kabarma işleminin ardından hamurlar ekmekler için hazırlama aşamasına geçiyor. Ekmeği hazırladıktan sonra malzemeleri hazırlayıp müşterilerimizi bekliyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre de fırında tekrar pişirip sunuma hazır vaziyete getiriliyor. Çeşitlerimizi sıralamak gerekirse, küflü peynirden başlar, her çeşit peynir karıştırabiliriz. Müşteri portföyü artık çok geniş. Ürün çeşitliliği arttıkça müşteri de illaki artıyor, her damak lezzetine uyum sağladıkça. Bir nevi yerli pizza gibi oldu” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Herkes bu lezzeti merak ediyor! Bir zamanlar Osmanlı askerlerine verilirdi

İş yerine gelen müşterilerin yurt dışına bu lezzeti istediklerini anlatan Hakan Şendağlı, “Gelen tekrar geliyor hatta ‘bunu bize kargo yapın' diyenler bile oluyor. Çok fazla talep var şuanda. Türkiye sınırlarını aşmış durumda. Dünya genelinde düzenlenen birkaç fuardan ürünü sergilemek için teklif dahi aldık. Bu lezzetin fiyatı ise 140 liradan başlıyor, 210 liraya kadar değişiyor” diye konuştu.

#7
Foto - Herkes bu lezzeti merak ediyor! Bir zamanlar Osmanlı askerlerine verilirdi

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