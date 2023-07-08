Herkes bu bahçeye akın ediyor!

Bahçede yer alan göletler ve su özellikleri, Japon bahçe tasarımının önemli bir parçasıdır. Gölet'i Japonya'dan getirilen Japon Balıkları süslüyor. Bahçede yer alan bitki düzenlemeleri, mevsimlere göre değişebilir özellik taşıyor. Japon bahçesinde özenle seçilere Japonya'dan getirilen çam ağaçları, kiraz çiçekleri, akçaağaçlar ve bin 400 çeşit ağaç bulunuyor. Prens Mikasa’nın Kaman-Kalehöyük kazılarını başlatması anısına kurulan Bahçe, Japonya dışındaki en büyük Japon bahçelerinden biri. Yaklaşık 22 dönüm arazi üzerine kurulu olan bahçede toplam alanı 3 bin 500 metrekare olan birbirine bağlı iki gölet bulunuyor. Müze, ziyaretçilerinin yanı sıra son yıllarda düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin rağbet ettiği bir mekâna dönüşmüş durumda. Bahçede ayrıca oturma alanları, yürüyüş yolları, taşlarla çevrili alanlar ve heykeller gibi unsurlar da bulunuyor. Kaman Japon Bahçesi'nin içeriği, ziyaretçilere huzur dolu bir atmosferde dolaşma ve Japon bahçe estetiğini deneyimleme fırsatı sunuyor.