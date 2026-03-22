Dünya
Yeniakit Publisher
Herkes "Böyle bir menzil mümkün değil" diyordu! İran için dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Herkes “Böyle bir menzil mümkün değil” diyordu! İran için dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı

Savaş devam ederken ABD basını İran'ın, daha önce açıkladığı 2 bin kilometrelik menzil sınırının iki katına ulaşan bir füzeyle, ABD-İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia askeri üssünü hedef aldığını iddia etti. İranlı yetkililer gizli bir silahla misilleme haberlerini doğrularken, üssün hedef alınmasının önemli bir adım olduğunu ve İran füzelerinin menzilinin düşmanın daha önce hayal ettiğinin ötesinde olduğunu aktardı.

İran, bilinen füze menzil kapasitesinin çok ötesinde bir saldırıyla dikkatleri envanterindeki sürprizlere çekti. Wall Street Journal'ın çok sayıda ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, başkent Tahran'dan yaklaşık 3 bin 800 kilometre uzaklıktaki ABD-İngiltere ortak üssü Diego Garcia'ya İran tarafından iki adet orta menzilli balistik füze fırlatıldı. Bu İran'ın açıkladığı 2 bin kilometrelik menzilin en az iki katı kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor.

İran'ın ülke topraklarından yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki üssü vurma girişimi, İran füzelerinin daha önce kabul edilenden çok daha uzun menzile sahip olduğunu ortaya koydu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, geçen ay yaptığı açıklamada İran'ın füzelerinin menzilini 2 bin kilometre ile sınırladığını iddia etmişti. Ancak Diego Garcia'ya yönelik bu girişim, bu sınırın iki katına ulaşıldığını gösterdi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na konuşan yetkililer, ülkeden yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta, Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia'da bulunan ABD-Britanya askeri üssüne iki orta menzilli balistik füze ile misilleme gerçekleştirildiği haberlerini doğruladı.

Mehr, üssün hedef alınmasının "önemli bir adım olduğunu ve İran füzelerinin menzilinin düşmanın daha önce hayal ettiğinin ötesinde olduğunu gösterdiğini" yazdı.

