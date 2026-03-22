Herkes “Böyle bir menzil mümkün değil” diyordu! İran için dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Savaş devam ederken ABD basını İran'ın, daha önce açıkladığı 2 bin kilometrelik menzil sınırının iki katına ulaşan bir füzeyle, ABD-İngiltere'nin Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia askeri üssünü hedef aldığını iddia etti. İranlı yetkililer gizli bir silahla misilleme haberlerini doğrularken, üssün hedef alınmasının önemli bir adım olduğunu ve İran füzelerinin menzilinin düşmanın daha önce hayal ettiğinin ötesinde olduğunu aktardı.