Herkes “Böyle bir menzil mümkün değil” diyordu! İran için dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı

İran, bilinen füze menzil kapasitesinin çok ötesinde bir saldırıyla dikkatleri envanterindeki sürprizlere çekti. Wall Street Journal'ın çok sayıda ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, başkent Tahran'dan yaklaşık 3 bin 800 kilometre uzaklıktaki ABD-İngiltere ortak üssü Diego Garcia'ya İran tarafından iki adet orta menzilli balistik füze fırlatıldı. Bu İran'ın açıkladığı 2 bin kilometrelik menzilin en az iki katı kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor.