Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Her şey bir anda oldu: Avrupa'yı sallayan Türk otomotiv devi bir anda iflas etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Her şey bir anda oldu: Avrupa'yı sallayan Türk otomotiv devi bir anda iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken ünlü firmalar peş peşe iflas ediyor. Son gelen haberlere göre ünlü otomotiv firmasından kötü haber geldi.

6
#1
Foto - Her şey bir anda oldu: Avrupa'yı sallayan Türk otomotiv devi bir anda iflas etti

Daha önce konkordato talebinde bulunan Arıcıoğlu Otomotiv şirketinin mali krizden çıkamaması üzerine, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nihai kararını açıkladı.

#2
Foto - Her şey bir anda oldu: Avrupa'yı sallayan Türk otomotiv devi bir anda iflas etti

Yüksek teknolojili jant üretimiyle bilinen ve özellikle Avrupa pazarında faaliyet gösteren şirket, son dönemde artan maliyetler ve nakit akışındaki sorunlar nedeniyle ciddi finansal sıkıntılar yaşamıştı.

#3
Foto - Her şey bir anda oldu: Avrupa'yı sallayan Türk otomotiv devi bir anda iflas etti

Bu süreçte konkordato talebinde bulunan firmanın, ekonomik darboğazı aşamayarak iflasına hükmedildi.

#4
Foto - Her şey bir anda oldu: Avrupa'yı sallayan Türk otomotiv devi bir anda iflas etti

“Arceo” markasıyla uluslararası pazarda bilinirlik kazanan Arıcıoğlu Otomotiv, Valencia, Porto ve Madrid isimlerini taşıyan jant serileriyle Avrupa’da dikkat çekiyordu.

#5
Foto - Her şey bir anda oldu: Avrupa'yı sallayan Türk otomotiv devi bir anda iflas etti

Şirketin ürünleri, uluslararası fuarlarda Türk otomotiv sanayisini temsil eden önemli markalar arasında yer alıyordu.

#6
Foto - Her şey bir anda oldu: Avrupa'yı sallayan Türk otomotiv devi bir anda iflas etti

İflas kararının ardından şirket için tasfiye süreci başlatılırken, gelişme otomotiv sektöründe geniş yankı uyandırdı. Bir dönem jant üretiminde Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan firmanın sektörden çekilmesi, sanayi çevrelerinde üzüntüyle karşılandı.

Yorumlar

Başa çıkamayacağın malın altına yatarsan

Böyle olur

Ömer

Bu devirde yatırım yapmak üretim yapmak kim ne derse desin zor . Tabi şirketlerin kötü yönetimi ve çalışana hakkını vermemek de ayrı bir durum . İstisnaları hariç tutuyorum . Az ücret çok iş olmaz .
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Vefatını derin bir teessürle öğrendim
Gündem

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Vefatını derin bir teessürle öğrendim

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İlim Yayma Vakfı eğitim danışmanı Ömer Aydın için yayımladığı taziye mesajında "Bu dünyada iz bırakanlardandı. Vu..
Mossad'a büyük darbe indirildi
Dünya

Mossad'a büyük darbe indirildi

İran destekli Husiler, terör devleti İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a çalışan bir casusluk şebekesinin çökertildiğini duyurdu ..
Adı büyük bir skandala karışmıştı! Belediye başkanı AK Parti'den istifa etti
Gündem

Adı büyük bir skandala karışmıştı! Belediye başkanı AK Parti'den istifa etti

Yasak aşk iddialarıyla gündeme gelen Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, AK Parti'den istifa etti.
CHP'den korkunç skandal!
Gündem

CHP'den korkunç skandal!

Hizmet üretmek yerine yıkım ekibi gibi çalışan CHP, bu kez gözünü mezarlıklara dikti. CHP'li Dikili Belediyesi sözde "ağaç kesimi" bahanesiy..
Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!
Dünya

Trump'tan son dakika açıklaması: Kürtlere silah dağıttık ama sanırım o silahları unuttular!

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı son açıklamada, "İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırı..
1 ay süre verildi: Hobi bahçeleri yıkılıyor!
Gündem

1 ay süre verildi: Hobi bahçeleri yıkılıyor!

Tarım arazilerinde yapılabilecek yapılarla ilgili kurallar yeniden düzenlendi. Bungalov ve bağ evi gibi yapılar için artık kurul izni zorunl..
