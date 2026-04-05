Her şey bir anda oldu: Avrupa'yı sallayan Türk otomotiv devi bir anda iflas etti
Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken ünlü firmalar peş peşe iflas ediyor. Son gelen haberlere göre ünlü otomotiv firmasından kötü haber geldi.
Daha önce konkordato talebinde bulunan Arıcıoğlu Otomotiv şirketinin mali krizden çıkamaması üzerine, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi nihai kararını açıkladı.
Yüksek teknolojili jant üretimiyle bilinen ve özellikle Avrupa pazarında faaliyet gösteren şirket, son dönemde artan maliyetler ve nakit akışındaki sorunlar nedeniyle ciddi finansal sıkıntılar yaşamıştı.
Bu süreçte konkordato talebinde bulunan firmanın, ekonomik darboğazı aşamayarak iflasına hükmedildi.
“Arceo” markasıyla uluslararası pazarda bilinirlik kazanan Arıcıoğlu Otomotiv, Valencia, Porto ve Madrid isimlerini taşıyan jant serileriyle Avrupa’da dikkat çekiyordu.
Şirketin ürünleri, uluslararası fuarlarda Türk otomotiv sanayisini temsil eden önemli markalar arasında yer alıyordu.
İflas kararının ardından şirket için tasfiye süreci başlatılırken, gelişme otomotiv sektöründe geniş yankı uyandırdı. Bir dönem jant üretiminde Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan firmanın sektörden çekilmesi, sanayi çevrelerinde üzüntüyle karşılandı.
