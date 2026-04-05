Bu kez TB2 SİHA değil! Hiç akla gelmeyecek ülkeler Türkiye'ye 'bize de satın' demeye başladı

TOGAN'ın ise taktik İHA ailesinde keşif gözetleme amacıyla geliştirilen bir ürün olduğuna dikkat çeken Güleryüz, "TOGAN, oldukça yetkin özelliklere sahip. Görevi önceden planlayabiliyorsunuz. Operatör tarafından kolayca planlanan bir görevi otonom bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Gece gündüz görev yapabilen, oldukça net görüntü sunabilen bir kameraya sahip. Keşif gözetleme yanında istihbarat, bilgi paylaşma ya da hedef yönetimi gibi konularda çok aktif kullanılabiliyor. Yine TOGAN'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi aslında savaş ortamında başta GPS olmak üzere GNSS haberleşme sistemlerinin baskılanmış olduğu ortamlarda da görev yapabilmesidir. İletişime karşı çok güçlü bir elektronik harp var. Özellikle Savunma Sanayii Başkanlığı'mızın STM'ye verdiği görevle gerçekleştirilen KERKES projesi kapsamında; TOGAN, GNSS olmayan ortamlarda görev yapabilecek bir yetkinliğe sahiptir. Son derece net görüntüyle belli bir hıza kadar hedefi otomatik olarak takip edebilme yetkinliğiyle sadece keşif gözetleme anlamında standart bir ürün değil, aynı zamanda askeri ve sivil kullanımda da oldukça etkin bir platform. En son NATO tatbikatlarında da TOGAN'ın kullanılması bizler için ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. İhracat anlamında da oldukça başarılı. Askeri anlamda birden fazla ülkeye ihracatı gerçekleştirildi. Yine birden fazla ülkeyle de görüşmeler devam ediyor" dedi.