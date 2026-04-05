Bu kez TB2 SİHA değil! Hiç akla gelmeyecek ülkeler Türkiye'ye 'bize de satın' demeye başladı

1991 yılında kurulan STM, askeri denizcilikten taktik insansız hava araçlarına, komuta kontrol sistemlerinden kritik yazılım projelerine kadar geniş bir alanda çalışmalarını sürdürüyor. NATO'nun istihbarat yazılımları ve Altay tankının komuta kontrol sistemlerinde de görev alan STM, taktik İHA sistemleri ile Türkiye’nin savunmasına güç katıyor. STM'nin, taktik İHA ailesinde yer alan KARGU, ALPAGU, BOYGA ve TOGAN sistemleri, farklı coğrafyalarda aktif olarak kullanılıyor. Otonom kabiliyetleriyle öne çıkan kamikaze İHA KARGU ile sürü teknolojileri alanında da önemli bir aşamaya geçildi. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde ocak ayında gerçekleştirilen faaliyette 20 KARGU'nun tek operatör kontrolünde sürü halinde otonom görev paylaşımı yaparak, hedefleri tam isabetle imha etmesi bu alanda dünyada ilk olma özelliği taşıyan çalışma oldu. TSK bünyesinde kullanılan kamikaze İHA KARGU'nun, şimdiye kadar Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika'da yaklaşık 15 ülkeye ihracatı gerçekleşti. Yine kamikaze ALPAGU 2, mühimmat bırakan BOYGA ile keşif-gözetleme amaçlı geliştirilen TOGAN da birden fazla ülkeye ihraç edildi.