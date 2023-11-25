Her mevsimin gözdesi: Çal Mağarası

Dış atmosfere dolinlerle olan irtibatı dolayısıyla rahat hava hareketi bulunan ve astım ile sinüzit rahatsızlığına iyi geldiği belirtilen mağaradan geçen derenin debisi ise mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı dönemlerde mağaradaki suyun derinliği 1,5 metreye yükselirken yaz aylarında ise 25 santimetreye kadar düşüyor. 8 milyon yılda oluştuğu tahmin edilen Çal Mağarası'nın bugünkü şekline ise ikinci aşamada ulaştığı belirtiliyor. Birinci aşamada yüzeyden sızan suların kireç taşını çözerek kırıkları genişletip bir yer altı su kanalı oluşmasını sağladığı, ikinci aşamada ise bölgesel yükselmeye bağlı mağaranın gelişiminin durduğu ifade ediliyor. Şu ana kadar 8 kilometre uzunluğuna kadar ulaşılabilen ancak birçok kısmı halen tam keşfedilemeyen mağarada yaklaşık 1 kilometrelik bölüm gezilebiliyor. Yıl boyunca açık tutulan, üzerindeki kalesindeki çayevi ve yöre mutfağıyla da dikkati çeken Çal Mağarası, ocak-ekim döneminde 191 bin 386 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı.