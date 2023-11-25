Her mevsimin gözdesi: Çal Mağarası

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Çal Mağarası'nın, Trabzon'un en önemli turizm destinasyonlarından olduğunu söyledi. Yerli ve yabancı turistlerin buraya yoğun ilgi gösterdiğini belirten Zorluoğlu, "Ziyaretçi sayımız her geçen yıl artıyor. Mağaramız yılın 10 ayında 191 bin 386 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Geçen yılın aynı döneminde 173 bin 600 ziyaretçiyi ağırlamışız. Bu kapsamda ziyaretçi potansiyelimiz yüzde 10 arttı." ifadesini kullandı. Zorluoğlu ziyaretçilerin memnuniyetini de önemsediklerini aktararak sözlerini şöyle tamamladı: "Bu kapsamda gerek mağaramızın içinde ve dışında gerekse ulaşım anlamında tüm çalışmalarımızı titizlikle yaptık. Birtakım sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği, küçük ihtiyaçların görülebileceği, alışveriş yapılabileceği, çay kahve içilebilecek mekanlar da oluşturduk. Ziyaretçilerimizin bölgemizden memnun ayrılmaları önceliklerimiz arasında. Bunu da sağladığımıza inanıyoruz." Ailesiyle Romanya'dan gelen Simona Yüksek de Trabzon'daki Çal Mağarası'nı çok merak ettiklerini dile getirerek "Eşim Türk ve gezmek amacıyla Türkiye'ye geldik. Karadeniz'i hiç görmemiştik, gezmek istedik. Bu kapsamda da Çal Mağarası'nı ziyaret ettik, içerisi gerçekten güzeldi, beğendik. Görülmeye değer." dedi.