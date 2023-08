Her mevsim ayrı güzel! Bu güzellik için kilometrelerce yol yürüyorlar

Marmara Bölgesi’nin en gözde turistik bölgelerinden biri olan Sakarya her sene yerli ve yabancı on binlerce turiste ev sahipliği yapıyor. Sakarya’nın Geyve ilçesinde bulunan Doğançay Şelalesi de gezilecek yerler listesinin en üst kısımlarında yer alıyor. Şehir merkezine yaklaşık 32 kilometre ve Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan D-650 karayoluna ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Doğançay Şelalesi her mevsim güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Kayalıkların içinde gizlenmiş olan doğa harikası şelale, doğal yapısı ve yeşilin tüm tonlarıyla adeta kendine hayran bırakıyor. Doğa yürüyüşü yapmaktan keyif alan ve manzaranın tadını çıkarmayı seven herkesin ziyaret etmek isteyeceği şelalenin suyunun serinliği ise yaz aylarında vatandaşın vazgeçilmezi oluyor.