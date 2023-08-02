Her mevsim ayrı güzel! Bu güzellik için kilometrelerce yol yürüyorlar

Doğançay Şelalesi bölgesinde işletmesi bulunan Ali Hancıoğlu, “Burası gerçekten bir saklı cennet buraya herkesi bekliyoruz. Buraya piknikçi istemiyoruz, piknik alanı değil burası. İnsanlar burada yüzebiliyor, fotoğraf çekiyor her şey yapabiliyor. Ama piknikçilerimiz maalesef geliyor, oturuyor, akşama kadar keyfini yapıyor, yiyor, içiyor çöpünü burada bırakıp gidiyor. Ben burayı her hafta iki sefer inip temizliyorum ama bunu temizlemek çözüm olmuyor. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olması, insanlarımızın biraz daha mantıklı düşünmesi gerekiyor. Yollarımız yapılıyor, araç ile gelinen iki kilometrelik yolumuz bitiyor ve buraya ivme katacaktır. Onun haricinde şelaleye iniş yolunu da düzenleyeceğiz ve bu saklı cenneti insanların önüne sunacağız. Şuanda araçla gelineni iki kilometrelik yol kısmımız kapalı olduğu halde bile insanlar araçlarını bırakıp bu güzelliği görebilmek için kilometrelerce yol kat ediyor. Gerçekten görülmeye değer bir yer. İnsanların buraya daha rahat ulaşmasını ve bu güzelliği görmesini herkese sağlayacağız inşallah. Burası Milli Parklar ve Orman İşletmesi’nin gözetimi altında. Biz kendi yerimizde kendi tapu alanımıza işletme sahibiyiz" dedi.