Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

Emrah Savcı Giriş Tarihi:
Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla düzenlediği sohbet toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

Başkan Özbek, Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi. Organizasyona kulüp genel sekreteri Eray Yazgan ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da katıldı.

Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

Ligde ilk yarının sona erdiğini aktaran Özbek, "Süper Lig’de devre arasına girdik. Çetin bir sezon geçiyor. Hedefimiz olan 26. şampiyonluk için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir transfer dönemine giriyoruz. Çalışmalarımız çok yoğun geçiyor." dedi.

Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, bu sezon yaptıkları yaklaşık 140 milyon avro değerindeki bonservis harcamasının taksitlerinin yakında biteceğini söyledi.

Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

Mayıs ayındaki seçim öncesinde kulübün bonservis borcu kalmayacağına değinen Özbek, şunları kaydetti:

Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

"Futbolda ve amatör şubelerde yarışmacı bir kulüp olmayı amaçlıyoruz. Mart sonu ve nisan başı gibi yaklaşık 200 milyon dolarlık bir projeye temel atacağız. Bir enerji projemiz var. Yenilenebilir enerji için temaslarımızı sürdürdük. Dijital projelerimiz var. Şampiyonluk için gerekli harcamaları ve transferleri yaparken, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük transferini de gerçekleştirdik. Bunun yanında yaptığımız projeleri alt alta toplayın. Bu projelerin en eskisi 2 senelik bir proje. Daha önce 'Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız.' demiştik. 1-2 ay gecikmiş bir şekilde oradan da çıktık. Yaklaşık 1 milyar 700 milyon lira para ödeyerek çıktık. Çok dikkatli bir şekilde transfer yapıyoruz. Bizim yaptığımız transferlerin bonservis ödemeleri, bu dönemin sonunda bitiyor. Kolaycılığa kaçarak ‘Biz bu dönemde transfer yapalım. Bu bonservis ödemeleri gelecek yönetimin üzerine kalsın.’ demedik."

Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

Aslantepe projesine mart ayı sonunda kazma vuracaklarını aktaran Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

"Kemerburgaz’ın Galatasaray’a maliyeti 1 milyar lira. Bunun içinde bazı sponsorluklar var. Ancak Galatasaray’ın cebinden çıkan para 1 milyarı lira. Bu parayı kendi kaynaklarımızdan harcadık. Galatasaray Adası’nda, altyapı tesislerinde, Mecidiyeköy’de yapılan harcamaların hepsi Galatasaray Kulübünün üretiminden kaynaklanıyor. Hedefimiz çok büyük. Galatasaray’ın ihtiyaçları çerçevesinde hedefimize yürüyoruz. Stadımızdan Vadistanbul’a inen 62 dönümlük arsa var. Stadımız inşa edilirken bugün hayal ettiğimiz şey düşünülmüş. Burada Galatasaray’ın tesisleşmeyi tamamlaması planlanmış ama gerçekleşmemiş. Göreve geldikten sonra bu 62 dönümde salon sporlarını icra edeceğimiz bir tesis projesi geliştirdik. Arsayı Gençlik ve Spor Bakanlığından 49 yıllığına devraldık. Tüm onayları alındı. Yakın zamanda inşaat ruhsatı da alınacak. Mart ayı sonunda inşaata başlayacağız. Yaklaşık 4 sene sürecek ve yaklaşık 200 milyon dolar harcanacak. Bunun için her türlü hazırlığı yaptık. Camialarda böyle iddialı ifade kullandığınızda, ‘200 milyon dolar nerede?’ sorusuyla karşılaşırsınız. Bu öyle bir iş değil. Zaman içinde bunun finansmanının nasıl sağlanacağını düşündük. Birçok kısım oto finansmanı söz konusu. Bu tip salonlarda isim hakkının çok büyük önemi vardır. Projenin parametreleri çerçevesinde bunu yapacağız. Öyle bir hedef ki yönetimler değişse de bundan vazgeçmemesi, Galatasaray’ın hayrına olan bu işi tamamlaması gerekecek."

Kimse endişe etmesin diyen Dursun Özbek bombaları patlattı!

Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden tamamen çıkacakları zamanla ilgili, "Altyapı tesisleri içinde yukarıda inşaata başladık. Yasal prosedürler devam ediyor. İnşaat ruhsatını almak üzereyiz. Kısa sürede bitireceğiz. 4-5 ay gibi bir süre daha Florya'da kalacağız. Florya'daki ihaleyi yaptık. Orada da ihaleyi alan firmanın proje ve ruhsat çalışmaları devam ediyor. Kazmayı vurmak için onların da süreye ihtiyacı var. Florya'ya kazma vurulacağı gün, buraya taşınacağız. Bu konuda en ufak bir sıkıntımız yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

