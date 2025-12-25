  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Ambargo koymuşlardı! Dünyanın gözü Gaziantep'e çevrilecek, üretime başlanıyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ambargo koymuşlardı! Dünyanın gözü Gaziantep'e çevrilecek, üretime başlanıyor

ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi İmza Töreni düzenlendi. Konuyla ilgili konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, kritik parçaya ilişkin önemli bilgiler verdi.




Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda gerçekleştirilen ve savunma sanayisinin kritik alt sistemlerinden biri olan kayar bileziklerin yerli ve milli imkânlarla üretimine yönelik gerçekleştirilen protokol törenine, SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Gaziantep Milletvekilleri Abdulhamit Gül, Sermet Atay, Bünyamin Bozgeyik, Mesut Bozatlı, Hasan Öztürkmen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SSB Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İhsan Kaya ve Prof. Dr. Hakan Karataş, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, SSB ve ASELSAN yetkilileri ile firma temsilcileri katıldı.




İmza töreninde bir konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayi ekosisteminde yer alan tüm paydaşların oluşturduğu güçlü sinerjiye dikkat çekerek, ‘’Bu süreç bir takım ruhu ve aile anlayışı içerisinde yürütülmektedir. Amacımız yalnızca ülkenin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamak değil; geleceğe ve çocuklara daha güçlü bir Türkiye bırakmak. Yerli ve milli imkânlarla, en doğru, en hızlı ve ihtiyaçlara uygun çözümler üreterek bu kabiliyetleri dost ve müttefik ülkelerle de paylaşılabilecek bir vizyonla geliştiriyoruz. Anadolu’nun girişimcilik kültürü, yenilikçi yaklaşımı ve güçlü organizasyonel yapısı Türkiye’nin sanayisine, istihdamına, ticaretine ve ihracatına önemli katkılar sunmaktadır. Gaziantep’te, ülkenin değerli bir savunma sanayi firmasıyla böylesine stratejik bir teknolojik yatırımın hayata geçirilmesini son derece anlamlı buluyorum. Bu yatırımın ortaya çıkaracağı potansiyellerin Gaziantep sanayicisi ve yöneticileri tarafından sahiplenilmesiyle çok kısa sürede önemli başarılara ulaşılacağına inanıyorum’’ dedi.




Tesiste yalnızca kayar bilezik üretimi yapılmayacağının da altını çizen Prof. Dr. Haluk Görgün, bu yatırımın bölgedeki savunma sanayi tedarik zincirini güçlendireceğini ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamındaki firma sayısının artmasına katkı sağlayacağını belirterek, Gaziantep’in sahip olduğu 4 üniversite, güçlü akademik altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla bu sürecin başarıyla yönetileceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.




ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da kayar bileziklerin (slip ring) hava savunma sistemlerinden zırhlı araçlara, radarlardan optik sistemlere kadar geniş bir yelpazede kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "ALTAY Tankı'nın kayar bileziğine, süreci baltalamak amacıyla ambargo koymuşlardı. Bu bileşen, ASELSAN mühendislerince millileştirildi ve şu an seri üretimde kullanılıyor. Kilogram değeri 2 bin 500 dolardan 15 bin dolara kadar çıkan bu ürün ailesini Gaziantep'te üreterek hem tam bağımsızlık sağlayacağız hem de dünya pazarlarına ihraç edeceğiz. Gaziantep’teki tesis hassas mekanik üretim altyapısıyla tasarlanacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bölgede bakım-onarım hizmeti de verecek. Yaklaşık 25-30 milyon dolarlık bir yatırımla, 200’den fazla nitelikli personeli Gaziantep’te istihdam edeceğiz. Konya, Sivas, Malatya ve Adıyaman’dan sonra beşinci spin-off yatırımımızı Gaziantep’e taşımaktan gurur duyuyoruz’’ şeklinde konuştu.




GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, savunma sanayisi adına hem Gaziantep, hem de ülke adına önemli bir iş birliğini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ‘’Bizim için25 Aralık Gaziantep’in düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıl dönümünün arifesinde bu iş birliğini yapıyor olmak çok daha anlamlı hale gelmiştir. Gazi şehrimiz, Kurtuluş Savaşı’nın zor şartlarında , İmalat-ı Harbiye Fabrikasını kurmuştur. Bu sebeple, Gaziantep sanayisinin temelinde savunma sanayisinden de bir maya vardır. ASELSAN ile yapacağımız iş birliği ile bu süreç yeni bir aşamaya geçecek, şehrimiz ve ülkemiz sanayisi adına güzel sonuçları olacaktır’’ dedi.




Ünverdi, ‘’Biz bu yolculuğa Gaziantep Sanayi Odası olarak, önceki dönem başkanlarımızın çabalarıyla uzun yıllar önce çıktık ve 2019 yılında Sanayi Odamızın başlattığı sanayide teknolojik dönüşüm hamlesi ile geliştirerek adımlarımızı büyüttük. Savunma sanayi bizim için hedef sektörlerin hep en başında yer almıştır. Çünkü, teknolojik, katma değerli ve sürdürülebilir üretimlere bu sayede kavuşabileceğimizin farkında olarak kararlılıkla çalışmalarımıza devam ettik. Gazi şehrimizin sanayi altyapısı, üretim gücü, işlem hacmi, sektörel çeşitliliği, iş gücü, ihracattaki başarısı ile bu alanda kabiliyet ve yetenekleri ile çok başarılı olacağından da eminiz. Tüm bu gayretlerimiz neticesinde gelinen noktada, değerli Gaziantep firmalarımız ve ASELSAN iş birliğinde, İleri Teknoloji Merkezi’nin şehrimizde kurulacak olması ve stratejik öneme sahip olan, "Slip Ring-Kayar Bilezik" üretiminin şehrimizde yapılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sürecin en verimli şekilde yürütülmesi için tüm imkanlarımızla elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu noktada Savunma Sanayii Başkanımıza, ASELSAN Genel Müdürümüze ve emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.




Konuşmaların ardından ’’ASELSAN Gaziantep Kayar Bilezik Fabrikası Yatırımı Ortaklık Sözleşmesi İmza Töreni’’ gerçekleştirildi.




Yaklaşık 25 milyon dolarlık bu yatırım; 16 bin metrekare alan üzerinde yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik kapalı alanda hayata geçirilecek, ilk etapta istihdam sağlayacak ve kısa sürede yüzlerce nitelikli çalışanı savunma sanayii ekosistemimize kazandıracaktır. Gaziantep’te hayata geçirilecek tesis, savunma, havacılık, radar, elektro-optik, deniz ve kara platformları başta olmak üzere pek çok ileri teknoloji sisteminde kullanılan kayar bileziklerin üretimini gerçekleştirecek. Tesiste üretilecek kayar bileziklerin, askerî standartlara (MIL-STD) uygun, zorlu çevresel şartlara dayanıklı ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanması planlanıyor. Ayrıca fabrikanın; Ar-Ge, test, montaj ve kalite kontrol süreçlerini aynı çatı altında barındıran entegre bir yapıda faaliyet göstermesi öngörülüyor. Yatırım ile birlikte, bugüne kadar büyük ölçüde yurt dışından tedarik edilen yüksek katma değerli bu kritik bileşenlerin yerli üretim oranının artırılması, tedarik sürelerinin kısaltılması ve dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor. Projenin aynı zamanda Gaziantep’te nitelikli mühendislik ve teknik personel istihdamını artırması bekleniyor.


