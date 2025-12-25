Ambargo koymuşlardı! Dünyanın gözü Gaziantep'e çevrilecek, üretime başlanıyor

Ünverdi, ‘’Biz bu yolculuğa Gaziantep Sanayi Odası olarak, önceki dönem başkanlarımızın çabalarıyla uzun yıllar önce çıktık ve 2019 yılında Sanayi Odamızın başlattığı sanayide teknolojik dönüşüm hamlesi ile geliştirerek adımlarımızı büyüttük. Savunma sanayi bizim için hedef sektörlerin hep en başında yer almıştır. Çünkü, teknolojik, katma değerli ve sürdürülebilir üretimlere bu sayede kavuşabileceğimizin farkında olarak kararlılıkla çalışmalarımıza devam ettik. Gazi şehrimizin sanayi altyapısı, üretim gücü, işlem hacmi, sektörel çeşitliliği, iş gücü, ihracattaki başarısı ile bu alanda kabiliyet ve yetenekleri ile çok başarılı olacağından da eminiz. Tüm bu gayretlerimiz neticesinde gelinen noktada, değerli Gaziantep firmalarımız ve ASELSAN iş birliğinde, İleri Teknoloji Merkezi’nin şehrimizde kurulacak olması ve stratejik öneme sahip olan, "Slip Ring-Kayar Bilezik" üretiminin şehrimizde yapılacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sürecin en verimli şekilde yürütülmesi için tüm imkanlarımızla elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bu noktada Savunma Sanayii Başkanımıza, ASELSAN Genel Müdürümüze ve emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.