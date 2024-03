İŞLENMİŞ ETİN ZARARLARI Salam gibi işlenmiş et ürünleri, genellikle yüksek seviyelerde işlenmiş et içeriyor. İşlenmiş et tüketimi, kalp hastalıkları, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıkların riskini artırabiliyor. Ayrıca, işlenmiş etlerde bulunan katkı maddeleri ve koruyucular, sağlık üzerinde zararlı etkilere neden olabiliyor.