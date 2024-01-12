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Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

2024-01-12 15:54:05
Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Enerjinin artmasında ve kas işlevlerinin desteklenmesinde magnezyum önemli bir mineraldir. Ancak magnezyum eksikliğinin sonucunda kramp ve halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Magnezyum eksikliğinin önüne geçebilmek ise tüketilen besinler aracılığıyla mümkün. Bahsedeceğimiz bu besin sayesinde magnezyum depolarını doldurabilirsiniz! Her gün sadece bir avuç tüketmek kramptan ve halsizlikten eser bırakmıyor. İşte o besin ve detayları…

#1
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Magnezyum eksikliği sonucunda kramp ve halsizliğin yanı sıra elde, bacaklarda uyuşma; iştahsızlık, midede bulantı, saçta dökülme görülebilir.

#2
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

28 gram ağırlıktaki kabak çekirdeği gün içerisinde ihtiyaç duyulan magnezyum gereksiniminin yaklaşık olarak @'nın karşılanmasını sağlar.

#3
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Böylece kramp ve halsizliğin giderilmesi için iyi bir seçenek halini alır.

#4
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Kabak çekirdeğinin bu etkisinden yararlanabilmek için her gün bir avuç tüketmek faydalı bir seçenek olabilir.

#5
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Kabak çekirdeğinin içeriğinde demir, bakır, fosfor, manganez ve çinko yer alır.

#6
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

EKLEM RAHATSIZLIKLARININ ENGELLENMESİNDE ETKİLİ Kabak çekirdeğinin içeriğinde yer alan magnezyum, çinko ve selenyum; enfeksiyonun meydana gelmesini önler. Ayrıca eklem rahatsızlıklarının engellenmesinde etkili olur.

#7
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

İçeriğinde yer alan doymamış yağ asitlerinin sayesinde kalp ve damar sağlığı için faydalı bir seçenek halini alarak damar sertleşmesini önler.

#8
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

İçeriğinde yer alan çözünmeyen lifler, bağırsak hareketlerini hızlandırır.

#9
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Magnezyum ihtiyacını karşılayan diğer besinler şöyle;

#10
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

BİTTER ÇİKOLATA

#11
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

BADEM

#12
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Badem iyi oranda magnezyum içeriğine sahiptir. Ayrıca diyabet hastası olan kişilerde magnezyum eksikliği söz konusu olabilir.

#13
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

AVOKADO Avokado, magnezyum açısından iyi bir içeriğe sahiptir. 100 ila 120 gram ağırlığındaki avokado, neredeyse 58 miligram magnezyum içerir.

#14
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Ayrıca avokadonun içeriğinde yer alan lif ve tekli doymamış yağ, kalp sağlığı için faydalı bir besin olmasını sağlar.

#15
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

PATATES Patates, iyi bir magnezyum kaynağıdır. Orta büyüklükte bir patates neredeyse 48 miligram magnezyuma sahiptir.

#16
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

İçeriğinde yer alan kalsiyum, demir, fosfor, çinko ve magnezyum sayesinde kemik sağlığı için faydalı bir sebze halini alır.

#17
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

BEZELYE Yarım su bardağı kadar bezelyenin içeriğinde neredeyse 31 miligram magnezyum bulunur.

#18
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Sabah'a göre; Ayrıca magnezyum, kalsiyum ve potasyum içeriği sayesinde kalp sağlığı için yararlı bir besindir.

#19
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

MUZ Orta büyüklükte bir muz neredeyse 32 miligram magnezyum içeriğine sahiptir. Böylece kas hücrelerine glikozun ulaştırılmasını sağlar, egzersiz yaparken kaslarda birikir.

#20
Foto - Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Bu sayede ağrıya neden olan laktik asiti atmaya destek sağlar. UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması tavsiye edilir.

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