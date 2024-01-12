Her gün evde tüketin! Magnezyum eksikliği ortadan kalkıyor! Tahmin edilemeyecek bir sonuç 'pes' dedirtti

Enerjinin artmasında ve kas işlevlerinin desteklenmesinde magnezyum önemli bir mineraldir. Ancak magnezyum eksikliğinin sonucunda kramp ve halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Magnezyum eksikliğinin önüne geçebilmek ise tüketilen besinler aracılığıyla mümkün. Bahsedeceğimiz bu besin sayesinde magnezyum depolarını doldurabilirsiniz! Her gün sadece bir avuç tüketmek kramptan ve halsizlikten eser bırakmıyor. İşte o besin ve detayları…