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Yaşam
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Her gün 60 ton işleniyor

2023-05-29 17:28:10
Her gün 60 ton işleniyor

Kayseri’deki tesiste günlük 60 ton balık işleniyor.

#1
Foto - Her gün 60 ton işleniyor

Türkiye’nin alabalık yavrularının yüzde 40’ını üreten Kayseri’de kurulan su ürünleri işleme tesisinde, günde 60 ton balık işleniyor.

#2
Foto - Her gün 60 ton işleniyor

Kayseri, son dönemdeki yatırımlarla Türk somonunun üretim ve ihracatının önemli merkezlerinden biri haline geldi.

#3
Foto - Her gün 60 ton işleniyor

Ülkenin ihtiyaç duyduğu alabalık yavrularının yüzde 40’ının da üretildiği Kayseri’de faaliyete geçen su ürünleri işleme tesislerinde de günde 60 ton balık işleniyor.

#4
Foto - Her gün 60 ton işleniyor

80 personelin istihdam edildiği tesiste, Kayseri’deki üreticilerin yanı sıra Isparta, Sinop, Elazığ ve Kahramanmaraş gibi illerden getirilen balıklar da işleniyor.

#5
Foto - Her gün 60 ton işleniyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, Kayseri’de ilk olan tesisi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Şahin, 2023 yılında 6 bin ton balık ve balık ürünlerinin ihracatının hedeflendiğini kaydetti.

#6
Foto - Her gün 60 ton işleniyor

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