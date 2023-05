Türkiye ile Azerbaycan arasındaki turizm ilişkisi, her geçen yıl daha da güçleniyor. Her yıl Azerbaycan'ı ziyaret eden binlerce Türk vatandaşı bu ülkenin tarihi ve kültürel mirasını keşfederken, kardeş ülkenin de bu konuda attığı adımlar seyahatleri daha cazip kılıyor. Türkiye’ye de oldukça yakın bir konumda bulunan Azerbaycan, son yıllarda turizm sektöründe attığı adımlar ile her mevsim Türk turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Zengin kültürel mirası ve doğal yapısıyla her mevsim bir başka güzel olan Azerbaycan’ın başkenti Bakü, yaz tatilinde de eşsiz plajları, keyifli ve modern şehir hayatının yanı sıra tarihi ve kültürel noktaları ile mükemmel bir tatil seçeneği sunuyor. Bakü’de öncelikle Kafkasların en büyük şehri denilince akıllara ilk olarak İçerişehir, surları ile birlikte Şirvanşahlar Sarayı ve Kız Kulesi geliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil olan birçok yapının yer aldığı bölgede ziyaretçiler, adeta tarihe yolculuk yapıyor.