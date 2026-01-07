Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar

Belousov, bombardıman uçaklarının yeni üretilmiş uçak gövdeleri mi yoksa daha önce hizmet vermiş ve hizmetine dönmeden önce revizyon ve modernizasyon geçiren Tu-160 uçakları mı olduğu konusunda net bir açıklama yapmadı. Militarnyi’ye göre, uçaklar Tu-160 filosu için uzun süredir devam eden bir modernizasyon ve üretim programı kapsamında teslim edildi.