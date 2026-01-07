  • İSTANBUL
Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar
Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar

İki adet modernize edilmiş Tu-160M Blackjack stratejik füze taşıyıcı bombardıman uçakları teslim alındı. Hedefte Türkiye'den çok sayıda SİHA alan ülke var.

Foto - Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar

Teslimat, Rusya Savunma Bakanlığı’nın yıl sonu toplantısında açıklandı ve Savunma Bakanı Andrey Belousov, iki uçağın Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’ne teslim edildiğini doğruladı.

Foto - Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar

Belousov, bombardıman uçaklarının yeni üretilmiş uçak gövdeleri mi yoksa daha önce hizmet vermiş ve hizmetine dönmeden önce revizyon ve modernizasyon geçiren Tu-160 uçakları mı olduğu konusunda net bir açıklama yapmadı. Militarnyi’ye göre, uçaklar Tu-160 filosu için uzun süredir devam eden bir modernizasyon ve üretim programı kapsamında teslim edildi.

Foto - Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar

Rusya, 25 Ocak 2018’de 160 milyar ruble tutarında bir maliyetle 10 adet Tu-160M uçağının teslimatı için bir sözleşme imzalamıştı. İlk planlarda 50 adede kadar çok daha büyük bir sipariş öngörülüyordu, ancak bu rakam daha sonra düşürüldü.

Foto - Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar

Rusya’nın Tu-160 ailesinin üretimini yeniden başlatma çabaları yavaş ilerledi. Yeni inşa edilen ilk Tu-160M2, 12 Ocak 2022’de Kazan’da ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve 1990’lardan bu yana üretilen ilk yeni Tu-160 gövdesi oldu. Rusya’nın açıklamalarına göre, ikinci yeni inşa edilen Tu-160M2, Aralık 2022’de bir uçuş test istasyonuna transfer edildi.

Foto - Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar

Tu-160M: Tu-160M, NATO tarafından “Blackjack” olarak bilinen Rusya’nın Tu-160 süpersonik stratejik bombardıman uçağının modernize edilmiş bir versiyonudur. Modernizasyonun, uçağın değişken kanat tasarımı ve kıtalararası saldırı rolünü korurken, yeni aviyonik, navigasyon sistemleri, iletişim ekipmanı ve modern uzun menzilli seyir füzeleriyle uyumluluk içermesi anlaşılmaktadır. Rus yetkililer, modernize edilmiş konfigürasyonun ayrıntılı teknik özelliklerini açıklamamıştır.

Foto - Tu-160M bombardıman uçaklarını aldılar! Türkiye'den TB2 SİHA ülkeyi vuracaklar

Tu-160 filosu, Rusya’nın nükleer üçlüsünün hava bileşeninde merkezi bir rol oynamaktadır ve ayrıca konvansiyonel çatışmalarda uzun menzilli seyir füzesi saldırıları başlatmak için de kullanılmıştır.

