Her derde deva! Demeti 30 TL'den satılıyor

Salkım biçimli çiçek durumunu taşıyan genç sürgünler (sap) yetiştiği yörelerde taze olarak tüketilir. Kivi tadında mayhoş lezzetli sevilen bir sebze olsa da halk arasında “meyve” olarak da nitelendirilerek muz ve kivi ile kıyaslanıp “Doğu'nun muzu” ya da “kivisi” biçiminde lanse edilir. Yüksek yaylalarda karların erimeye başladığı mevsimde fil kulağı biçimli geniş kaba yaprakların arasından yükselen gövde vatandaşlar tarafından dibinden kesilerek dağlardan şehirlere getiriliyor ve “ışgıncı” ya da “ışkıncı” denen satıcılar tarafından demet demet tezgahlarda ve pazarlarda satılıyor. Doğuda bu bitki, yayla muzu olarak adlandırılmaktadır. C vitamini açısından zengin olan besin, A, B1, B2, E ve K vitaminlerini bünyesinde barındırdığı ifade ediliyor.